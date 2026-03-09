Новая литиевая батарея с рекордной плотностью энергии навсегда изменит электрокары

Ученые создали новую технологию жидкого электролита для литиевых аккумуляторов. Решение увеличивает плотность энергии до рекордных 700 Вт⋅ч/кг и повышает морозостойкость ячеек.

Инновация способна вдвое повысить запас хода электромобилей, пишет Arena EV. Исследователи Нанкайского университета и Шанхайского института энергетики опубликовали свои находки в журнале Nature.

Типичные современные батареи имеют плотность энергии около 250–255 Вт⋅ч/кг. Перспективные твердотельные аналоги обещают показатель на уровне 500 Вт⋅ч/кг. А разработка китайских инженеров превосходит текущие промышленные стандарты почти втрое. Элементы с плотностью 700 Вт⋅ч/кг позволят машинам проезжать большие расстояния без утяжеления конструкции массивными блоками питания.

Химический состав электролита стал ключом к прорыву. В традиционных АКБ применяются карбонатные растворители. В них перемещение лития зависит от атомов кислорода. Такая жидкость отличается высокой вязкостью. Она быстро теряет эффективность при отрицательных температурах, из-за чего электромобили быстро расходуют заряд зимой.

Эксперты заменили кислород на фтор. Они создали химический растворитель на основе фторированных углеводородов. Новая жидкость стала более текучей и приобрела улучшенную смачиваемость. Для работы аккумулятора теперь требуется меньший объем электролита, а передача энергии происходит быстрее.

Инновационная батарея сохраняет работоспособность при экстремальном холоде. При охлаждении до -50°C аккумулятор демонстрирует плотность энергии около 400 Вт⋅ч/кг. Этот показатель превышает параметры большинства электромобилей даже при комнатной температуре.

Это открытие доказывает, что у литиевых технологий еще есть нераскрытый потенциал. Внедрение разработки в массовое производство затронет сферы коммерческих грузовиков, самолетов, роботов и космических аппаратов. В исследовании показатель 700 Вт⋅ч/кг относится к отдельной ячейке. Сборка таких элементов в полноценную аккумуляторную систему также обеспечит кратный прирост общих характеристик.

