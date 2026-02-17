Литий-ионные батареи рано выбрасывать: в Китае создали самый "живучий" аккумулятор

Китайская литий-ионная батарея, совершившая прорыв, выдерживает сильные морозы, сохраняя 85% емкости при -34°C.

Протестированная в лаборатории Даляньского института химической физики при Китайской академии наук батарея сохранила более 85% емкости при -34°F, температуре, которая обычно губительна для литий-ионных аккумуляторов, пишет interestingengineering.com.

Архитектура батареи располагает специально разработанными низкотемпературными электролитами с жидкостно-твердотельным функциональным сепаратором и системой управления питанием на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует транспорт ионов и передачу энергии в условиях сильного холода. Вместе эти элементы позволяют батарее оставаться стабильной, эффективной и электрически отзывчивой даже в суровых зимних условиях.

Благодаря интеграции этих элементов в единую систему, новая конструкция обеспечивает стабильную выходную мощность даже в условиях сильных морозов, устраняя резкое падение емкости и сбои при запуске, характерные для обычных литий-ионных батарей при температуре ниже -20°C. Жидкостно-твердотельная архитектура помогает поддерживать электрохимическую активность при понижении температуры, а также снижает риск полной потери питания в условиях сильного холода.

Такой подход позволяет батарее оставаться отзывчивой и надежной в условиях, которые обычно делают стандартные элементы вялыми или непригодными для использования. Технология, ориентированная на реальное применение в суровых климатических условиях, уже была продемонстрирована в дронах для инспекции, логистики и экстренной связи, а также в роботах, предназначенных для работы на больших высотах или в холодное время года.

Исследовательская группа также подчеркивает ее совместимость по принципу "подключи и работай", что позволяет использовать батарею в существующих системах без необходимости дополнительной теплоизоляции или сложного нагревательного оборудования.

