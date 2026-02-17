Літій-іонні батареї рано викидати: у Китаї створили найбільш "живучий" акумулятор

Китайська літій-іонна батарея, яка здійснила прорив, витримує сильні морози, зберігаючи 85% ємності за -34°C.

Протестована в лабораторії Даляньського інституту хімічної фізики при Китайській академії наук батарея зберегла понад 85% ємності за -34°F, температури, яка зазвичай згубна для літій-іонних акумуляторів, пише interestingengineering.com.

Архітектура батареї має у своєму розпорядженні спеціально розроблені низькотемпературні електроліти з рідинно-твердотілим функціональним сепаратором та систему управління живленням на основі штучного інтелекту, що оптимізує транспорт іонів і передачу енергії в умовах сильного холоду. Разом ці елементи дають змогу батареї залишатися стабільною, ефективною та електрично чуйною навіть у суворих зимових умовах.

Завдяки інтеграції цих елементів в єдину систему, нова конструкція забезпечує стабільну вихідну потужність навіть в умовах сильних морозів, усуваючи різке падіння ємності та збої під час запуску, характерні для звичайних літій-іонних батарей при температурі нижче -20°C. Рідинно-твердотільна архітектура допомагає підтримувати електрохімічну активність при зниженні температури, а також знижує ризик повної втрати живлення в умовах сильного холоду.

Такий підхід дає змогу батареї залишатися чуйною і надійною в умовах, які зазвичай роблять стандартні елементи млявими або непридатними для використання. Технологію, орієнтовану на реальне застосування в суворих кліматичних умовах, уже було продемонстровано в дронах для інспекції, логістики та екстреного зв'язку, а також у роботах, призначених для роботи на великих висотах або в холодну пору року.

Дослідницька група також підкреслює її сумісність за принципом "під'єднай і працюй", що дає змогу використовувати батарею в наявних системах без необхідності додаткової теплоізоляції або складного нагрівального обладнання.

