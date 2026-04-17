Смартфоны среднего класса с АКБ на 7000 мАч: новинки Honor рассекречены перед запуском (фото)

Компания Honor официально раскрыла характеристики смартфонов Honor 600 и Honor 600 Pro, которые вскоре должны поступить в продажу.

Honor 600 и Honor 600 Pro имеют схожие характеристики, но модель Pro имеет более мощный чипсет, а также 50-мегапиксельную перископную телеобъективную камеру и беспроводную зарядку. Об этом говорится на официальном сайте Honor.

Оба смартфона получили 6,5-дюймовые OLED-дисплеи с разрешением 2728 x 1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дизайн устройств несколько напоминает iPhone 17 Pro, особенно в оранжевом цвете.

Honor 600

Как Honor 600, так и Honor 600 Pro будут оснащены Si-C аккумуляторами емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и обратной проводной зарядкой мощностью 27 Вт. При этом только Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Honor 600 Pro

Honor 600 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 от Qualcomm, тогда как Honor 600 Pro получил более мощный Snapdragon 8 Elite, который использовался во флагманских устройствах Android прошлого года.

Смартфоны имеют основную камеру на 200 МП с сенсором 1/1,4 дюйма и сверхширокоугольную камеру на 12 МП с углом обзора 112 градусов. Модель Pro дополнительно оснащена телеобъективом на 50 МП с перископом и 3,5-кратным оптическим зумом.

Новинки Honor будут поставляться с MagicOS 10 на базе Android 16. Они будут оснащены функцией Honor AI to Video 2.0 и полным пакетом Honor AI.

На сайте Honor не указана стоимость новых смартфонов, однако Xpertpick приводит цены с платформы итальянского ритейлера:

Honor 600 8 ГБ/256 ГБ — 604,90 евро;

Honor 600 Pro 8 ГБ/512 ГБ — 651,89 евро;

Honor 600 Pro 12 ГБ/512 ГБ — 930,90 евро.

Напомним, Honor расширила свою линейку смартфонов начального уровня моделями X5d и X5d Plus.

Фокус также сообщал, что Honor начала пробное производство нового аккумулятора на 10 690 мАч.