Новая эра iPhone: чем поразит будущий флагман Apple, выпущенный без Тима Кука

Компания Apple, похоже, тестирует совершенно новую 200-мегапиксельную перископическую телеобъективную камеру для будущих iPhone.

Apple может понадобиться еще несколько лет, чтобы вывести iPhone с 200-мегапиксельной телеобъективной камерой на рынок. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

Эта утечка согласуется с недавней аналитической заметкой для инвесторов Morgan Stanley, в которой сказано, что iPhone с 200-мегапиксельной камерой вряд ли появится раньше 2028 года. Исследователи инвестиционного банка Morgan Stanley также подтверждают, что Apple окончательно решила использовать 200-мегапиксельную камеру в iPhone.

Новая эра iPhone

Notebookcheck предполагает, что iPhone с 200-мегапиксельной камерой вполне может стать первым флагманом Apple, полностью разработанным под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

По мнению экспертов, в 2027 году Apple может выпустить iPhone 20 или iPhone XX, чтобы отметить свое 20-летие. Аналогичным образом компания пропустила iPhone 9, чтобы выпустить iPhone X на свое 10-летие. Если это окажется правдой, то в 2028 году нас ждет iPhone 2021.

В издании считают, что второй ребрендинг iPhone стал бы идеальным временем для 200-мегапиксельного телеобъективного сенсора. Это дало бы возможность представить обновление как скачок между поколениями, а не как "догоняющий Android".

