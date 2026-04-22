Нова ера iPhone: чим вразить майбутній флагман Apple, випущений без Тіма Кука

Компанія Apple, схоже, тестує абсолютно нову 200-мегапіксельну перископну телеоб'єктивну камеру для майбутніх iPhone.

Apple може знадобитися ще кілька років, щоб вивести iPhone з 200-мегапіксельною телеоб'єктивною камерою на ринок. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

Цей витік узгоджується з нещодавньою аналітичною приміткою для інвесторів Morgan Stanley, в якій сказано, що iPhone з 200-мегапіксельною камерою навряд чи з'явиться раніше 2028 року. Дослідники інвестиційного банку Morgan Stanley також підтверджують, що Apple остаточно вирішила використовувати 200-мегапіксельну камеру в iPhone.

Нова ера iPhone

Notebookcheck припускає, що iPhone з 200-мегапіксельною камерою цілком може стати першим флагманом Apple, повністю розробленим під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса.

На думку експертів, у 2027 році Apple може випустити iPhone 20 або iPhone XX, щоб відзначити своє 20-річчя. Аналогічним чином компанія пропустила iPhone 9, щоб випустити iPhone X на своє 10-річчя. Якщо це виявиться правдою, то у 2028 році нас чекає iPhone 2021.

У виданні вважають, що другий ребрендинг iPhone став би ідеальним часом для 200-мегапіксельного телеоб'єктивного сенсора. Це дало б можливість представити оновлення як стрибок між поколіннями, а не як "наздоганяння Android".

