S26 Ultra застарів на його фоні: флагман Oppo Find X9 Ultra здивував експерта якістю (фото)

Компанія Oppo нещодавно випустила флагманський смартфон Find X9 Ultra, який може похвалитися чудовою камерою, високою продуктивністю та тривалим часом роботи від акумулятора.

За своїми характеристиками Oppo Find X9 Ultra може скласти конкуренцію таким флагманам, як Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, Apple iPhone 17 Pro Max та Xiaomi 17 Ultra. Першими враженнями від нового смартфона поділився експерт порталу Android Police Енді Боксолл.

Камера Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Однією з основних переваг нового флагмана Oppo стала потужна система камер. Смартфон має 200-мегапіксельну основну камеру Hasselblad 1/1,12 дюйма з 2-кратним оптичним зумом у матриці, 200-мегапіксельний телеоб'єктив 1/1,1,28 дюйма з 3-кратним оптичним зумом, 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 10-кратним оптичним зумом та 20-кратним оптичним зумом, а також 50-мегапіксельну ширококутну камеру.

Тестування показало, що Find X9 Ultra робить надзвичайно якісні фото, а також пропонує багато розширених налаштувань. На думку експерта, цей смартфон значно перевершує Galaxy S26 Ultra за можливостями камери.

Окремо автор відзначив 10-кратний оптичний зум. Фото з 10-кратним збільшенням, зроблені на Find X9 Ultra, демонструють приголомшливу глибину різкості. Дрібні деталі виглядають чіткими, а згладжування чи покращення країв мало помітні.

Аксесуари для камери Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra та аксесуар для камери Фото: androidpolice.com

Oppo також пропонує комплект Hasselblad Earth Explorer, який включає 300-міліметровий телеконвертер, необхідний чохол для телефону Explorer, 67-міліметровий адаптер для фільтра та кронштейни для штатива.

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Телеконвертер додає 13-кратний, 30-кратний та 60-кратний зум, а також налаштування для додаткової довжини масштабування, торкаючись режимів 13-кратного та 30-кратного. Для покращення 60-кратного зуму можна використовувати штучний інтелект, однак це необов’язково.

У реальному житті Find X9 Ultra, оснащений телеконвертером, робить чудові, деталізовані фото з 13-кратним збільшенням. При цьому експерт вважає, що схожого результату можна було б досягнути і за допомогою вбудованої камери з 10-кратним збільшенням.

Що стосується зйомки з 30-кратним та 60-кратним збільшенням, автор вказав на значну обробку, помітну при кадруванні зображення. Боксолл також випробував поляризаційний фільтр для фотографування риби в мілководному ставку, зазначивши, що він добре усуває відблиски.

Дизайн Oppo Find X9 Ultra

Дизайн Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Oppo Find X9 Ultra отримав металевий корпус з панелями, що імітують шкіру. Смартфон не можна назвати легким, а масивний модуль камери додає йому габаритності. Збоку телефону є спеціальна кнопка камери, яка відкриває застосунок та працює як спуск затвора.

На іншій стороні можна побачити кнопку Snap Key, яку можна налаштувати під свої потреби. Наприклад, вона може активувати функції Oppo Mind Space AI, вмикати ліхтарик, активувати функції перекладу тощо.

Смартфон отримав клас захисту від пилу та води IP66, IP68 та IP69. В ході тестування Боксолл випадково подряпав скляну кришку модуля камери. Це не вплинуло на функціональність камери, однак дещо розчарувало експерта.

ПЗ та продуктивність Oppo Find X9 Ultra

Find X9 Ultra отримав чипсет Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5, випарну камеру для охолодження та операційну систему Android 16 з Color OS 16. Його 6,8-дюймовий AMOLED-екран має частоту оновлення 144 Гц та яскравість 1800 ніт, що дозволяє користуватися пристроєм під прямим сонячним світлом.

За словами експерта, ColorOS 16 пропонує багато можливостей налаштування, однак це не завжди добре. Смартфон має велику кількість попередньо встановлених програм, водночас такі прості операції, як зміна шпалер, є надмірно складними.

Під час огляду також було виявлено проблеми зі сповіщеннями. Спочатку сповіщення взагалі не надходили. Після переведення Find X9 Ultra у режим продуктивності деякі сповіщення почали надходити, але більшість з них з’являлися лише після розблокування телефону.

Боксолл наголосив, що у збалансованому режимі програмне забезпечення було не таким швидким, як він очікував, але режим продуктивності це виправляє. Випарна камера Oppo працює ефективно, тож телефон не перегрівається навіть при великому навантаженні.

Акумулятор Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Find X9 Ultra отримав кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7050 мАг. За словами експерта, він витримує три дні загального використання без підзарядки. Навіть при інтенсивному використанні одного заряду вистачило майже на два дні.

Боксолл також провів 20-хвилинний стрес-тест 3DMark, щоб перевірити, як Find X9 Ultra впорається з високопродуктивними іграми. Це розрядило акумулятор на 14%, що є хорошим результатом. Водночас 30-хвилинне відео на YouTube у роздільній здатності 1440p через Wi-Fi розряджає пристрій лише на 2%.

Смартфон можна заряджати через дротовий зарядний пристрій потужністю 100 Вт або бездротовим способом на 50 Вт. За словами експерта, швидкість заряджання може бути проблемою, якщо у вас немає фірмового зарядного блоку SuperVOOC.

Підсумки

Загалом Боксолл дійшов висновку, що Oppo Find X9 Ultra є одним з найкращих флагманських камерофонів 2026 року. За можливостями камери він легко обходить Samsung Galaxy S26 Ultra та Pixel 10 Pro XL. Водночас смартфон має деякі проблеми з ПЗ, які цілком реально вирішити в майбутньому оновленні.

Плюси Oppo Find X9 Ultra:

дизайн;

камера;

тривалий час роботи від батареї;

яскравий екран з високою роздільною здатністю.

Мінуси Oppo Find X9 Ultra:

проблеми зі сповіщеннями;

швидкість зарядки.

