Недорогий смартфон обійшов конкурентів за продуктивністю: яку модель радять в Україні (фото)

Компанія Xiaomi нещодавно випустила бюджетний смартфон Poco X8 Pro, який встановив новий стандарт продуктивності у своєму сегменті завдяки потужному чипсету.

Новий Poco X8 Pro може скласти достойну конкуренцію середньобюджетним моделям від Samsung, Motorola та Honor. Фокус зібрав характеристики смартфона, результати тестування від GSMArena, а також відгуки користувачів Україні.

Продуктивність Poco X8 Pro

Poco X8 Pro Фото: Xiaomi

Xiaomi оснастила Poco X8 Pro потужним чипсетом Dimensity 8500 Ultra. Він забезпечує продуктивність, близьку до флагманського рівня, в тому числі для ігор з високою частотою кадрів.

Важливо

Під час тестів Poco X8 Pro отримав одну з найкращих оцінок серед пристроїв середнього класу. У одноядерному тесті на Geekbench він набрав 1540 балів, а у багатоядерному — 6298 балів. Таким чином він з великим відривом випередив Motorola Edge 60 Pro, Samsung Galaxy A56, Redmi Note 15 Pro+, Honor 400, Redmi Note 15 Pro 5G та Poco X7.

Відео дня

Експерти також випробували Poco X8 Pro на бенчмарку AnTuTu, який використовується для оцінки загальної продуктивності смартфонів. Смартфон отримав 1 663 640 балів, обійшовши не лише вищезгадані моделі, а й свого попередника Poco X7 Pro.

Інші характеристики Poco X8 Pro

Poco X8 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з 12-бітною глибиною кольору, роздільною здатністю 1268p, частотою оновлення 120 Гц, а також підтримкою Dolby Vision та HDR10+. Екран захищений склом Gorilla Glass 7i.

Особливістю Poco X8 Pro є лімітоване видання "Залізна людина", створене спеціально для фанатів Marvel. Також є три звичайні дизайни: чорний, білий та м'ятний зелений.

Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Камера Poco X8 Pro не змінилася, порівняно з торішнім Poco X7 Pro. Новий смартфон отримав аналогічну 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельну надширококутну камеру та 20-мегапіксельну фронтальну камеру з чотирма модулями.

Poco X8 Pro також оснащений акумулятором ємністю 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та зворотної дротової зарядки потужністю 27 Вт. В комплекті до смартфона йде кабель та чохол.

Відгуки покупців в Україні

Власники Poco X8 Pro відзначають компактні розміри, якісні матеріали корпусу, пристойний дисплей, а також наявність RGB підсвітки камер. Однак найбільше схвальних відгуків смартфон отримав за швидку роботу. Водночас деякі користувачі помітили, що смартфон трохи нагрівається при великому навантаженні.

За словами покупців акумулятор Poco X8 Pro витримує близько доби без підзарядки при помірному використанні. При інтенсивному використанні, як от скролінг соцмереж чи перегляд відео, однієї зарядки вистачає на 12-16 годин. Також варто враховувати, що в комплекті немає зарядного блоку.

Ціна Poco X8 Pro в Україні:

8/256 ГБ — 15 500 – 17 000 грн;

12/512 ГБ — 18 000 – 21 000 грн.

