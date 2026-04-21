Недорогой смартфон обошел конкурентов по производительности: какую модель советуют в Украине (фото)

Компания Xiaomi недавно выпустила бюджетный смартфон Poco X8 Pro, который установил новый стандарт производительности в своем сегменте благодаря мощному чипсету.

Новый Poco X8 Pro может составить достойную конкуренцию среднебюджетным моделям от Samsung, Motorola и Honor. Фокус собрал характеристики смартфона, результаты тестирования от GSMArena, а также отзывы пользователей Украины.

Производительность Poco X8 Pro

Xiaomi оснастила Poco X8 Pro мощным чипсетом Dimensity 8500 Ultra. Он обеспечивает производительность, близкую к флагманскому уровню, в том числе для игр с высокой частотой кадров.

Во время тестов Poco X8 Pro получил одну из лучших оценок среди устройств среднего класса. В одноядерном тесте на Geekbench он набрал 1540 баллов, а в многоядерном — 6298 баллов. Таким образом он с большим отрывом опередил Motorola Edge 60 Pro, Samsung Galaxy A56, Redmi Note 15 Pro+, Honor 400, Redmi Note 15 Pro 5G и Poco X7.

Эксперты также испытали Poco X8 Pro на бенчмарке AnTuTu, который используется для оценки общей производительности смартфонов. Смартфон получил 1 663 640 баллов, обойдя не только вышеупомянутые модели, но и своего предшественника Poco X7 Pro.

Другие характеристики Poco X8 Pro

Poco X8 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с 12-битной глубиной цвета, разрешением 1268p, частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i.

Особенностью Poco X8 Pro является лимитированное издание "Железный человек", созданное специально для фанатов Marvel. Также есть три обычных дизайна: черный, белый и мятный зеленый.

Камера Poco X8 Pro не изменилась по сравнению с прошлогодним Poco X7 Pro. Новый смартфон получил аналогичную 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 20-мегапиксельную фронтальную камеру с четырьмя модулями.

Poco X8 Pro также оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 27 Вт. В комплекте к смартфону идет кабель и чехол.

Отзывы покупателей в Украине

Владельцы Poco X8 Pro отмечают компактные размеры, качественные материалы корпуса, приличный дисплей, а также наличие RGB подсветки камер. Однако больше всего положительных отзывов смартфон получил за быструю работу. В то же время некоторые пользователи заметили, что смартфон немного нагревается при большой нагрузке.

По словам покупателей аккумулятор Poco X8 Pro выдерживает около суток без подзарядки при умеренном использовании. При интенсивном использовании, например скроллинге соцсетей или просмотре видео, одной зарядки хватает на 12-16 часов. Также стоит учитывать, что в комплекте нет зарядного блока.

Цена Poco X8 Pro в Украине:

8/256 ГБ — 15 500 — 17 000 грн;

12/512 ГБ — 18 000 — 21 000 грн.

