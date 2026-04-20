Новые смартфоны с топовыми камерами уже здесь: раскрыты цены флагманов Huawei (фото)

Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max с мощными камерами, топовыми дисплеями, улучшенной производительностью и интересным дизайном.

Хотя Huawei Pura 90 Pro и Huawei Pura 90 Pro Max имеют много общего, модель Pro Max предлагает некоторые преимущества. Характеристики смартфонов обнародовал портал Huawei Central.

Дизайн

Цвета Huawei Pura 90 Pro Фото: huaweicentral.com

Серия Huawei Pura 90 Pro получила плоскую раму, которая обеспечивает бесшовный вид и делает корпус более защищенным. Как и предыдущие Huawei Pura 80 Pro, новые телефоны получили треугольный модуль камеры на задней панели.

Особенностью Pura 90 Pro стал нестандартный дизайн. Смартфоны доступны в двух градиентных и двух однотонных цветах. Модели с градиентом меняют оттенки и внешний вид в зависимости от направления света.

Градиент на Huawei Pura 90 Pro Фото: huaweicentral.com

Камера

Камера Pura 90 Pro Фото: huaweicentral.com

Смартфон Huawei Pura 90 Pro имеет 12,5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 50-мегапиксельную основную камеру с большим сенсором 1/1,28 дюйма и поддержкой переменной диафрагмы f1.4-f4.0 и 50-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и 8-кратным оптическим зумом высокого качества.

Камера Pura 90 Pro Max Фото: huaweicentral.com

В свою очередь Huawei Pura 90 Pro Max использует 50-мегапиксельную основную камеру с технологией LOFIC и 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2.

Основным преимуществом Pro Max стала 200-мегапиксельная телеобъективная камера с 1/1,28-дюймовым сенсором для высококачественного зума. Это первый смартфон, в который Huawei интегрировала 200-мегапиксельную камеру.

Дисплей

Дисплей Pura 90 Pro Фото: huaweicentral.com

Модель Pura 90 Pro оснащена 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с низкой рамкой, адаптивной частотой обновления LTPO, высокочастотным ШИМ-диммированием и разрешением HD+. Экран Pura 90 Pro Max имеет аналогичные характеристики, но больший размер — 6,9 дюймов.

Оба смартфона получили стекло Kunlun следующего поколения для защиты дисплеев. Кроме того, они впервые получили антибликовое покрытие, что является значительным преимуществом в хорошо освещенной среде.

Аккумулятор

Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max имеют идентичные аккумуляторы емкостью 6000 мАч. Huawei обещает длительное время работы без подзарядки с воспроизведением видео и скроллингом соцсетей.

Оба флагмана поддерживают беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и даже могут выдавать 18 Вт для обратной зарядки других телефонов с помощью USB-кабеля. Pura 90 Pro Max отличается сверхбыстрым зарядным устройством мощностью 100 Вт

Производительность и ПО

Huawei Pura 90 Pro Фото: huaweicentral.com

Новые флагманы Huawei работают на чипсете Kirin 9030S. Сообщается, что он обеспечивает более мощные ИИ-функции по сравнению с предшественником. Например, возможности для распознавания изображений улучшены на 200%, четкость телеобъективов — на 110%, а функция стабилизации изображения — 30%.

Смартфоны вышли под управлением HarmonyOS 6.1. Эта операционная система оснащена ИИ-агентом, интегрированным в голосового помощника, для мгновенного доступа к информации и создания контента. Приложение камеры также получило улучшенные инструменты для редактирования изображений и удаления объектов.

Цена

Стартовые цены на Huawei Pura 90 Pro:

12 ГБ + 256 ГБ — 5499 юаней (примерно $806);

12 ГБ + 512 ГБ — 5999 юаней (приблизительно $8800).

Стартовые цены на Huawei Pura 90 Pro Max:

12 ГБ + 256 ГБ — 6499 юаней (примерно $953);

12 ГБ + 512 ГБ — 6999 юаней (примерно $1 026);

1 ТБ — 8599 юаней (примерно $1 261).

Стоит учитывать, что цены в Украине могут несколько отличаться. На украинском рынке устройство ожидается позже, поскольку глобальные релизы Huawei традиционно происходят с определенной задержкой.

Напомним, Oppo вскоре выпустит новый флагманский компактный телефон Find X9s Pro с двойной 200-мегапиксельной камерой.

Фокус также сообщал, что Honor официально раскрыла характеристики смартфонов Honor 600 и Honor 600 Pro, которые вскоре поступят в продажу.