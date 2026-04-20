Новые смартфоны с топовыми камерами уже здесь: раскрыты цены флагманов Huawei (фото)
Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max с мощными камерами, топовыми дисплеями, улучшенной производительностью и интересным дизайном.
Хотя Huawei Pura 90 Pro и Huawei Pura 90 Pro Max имеют много общего, модель Pro Max предлагает некоторые преимущества. Характеристики смартфонов обнародовал портал Huawei Central.
Дизайн
Серия Huawei Pura 90 Pro получила плоскую раму, которая обеспечивает бесшовный вид и делает корпус более защищенным. Как и предыдущие Huawei Pura 80 Pro, новые телефоны получили треугольный модуль камеры на задней панели.
Особенностью Pura 90 Pro стал нестандартный дизайн. Смартфоны доступны в двух градиентных и двух однотонных цветах. Модели с градиентом меняют оттенки и внешний вид в зависимости от направления света.
Камера
Смартфон Huawei Pura 90 Pro имеет 12,5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 50-мегапиксельную основную камеру с большим сенсором 1/1,28 дюйма и поддержкой переменной диафрагмы f1.4-f4.0 и 50-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и 8-кратным оптическим зумом высокого качества.
В свою очередь Huawei Pura 90 Pro Max использует 50-мегапиксельную основную камеру с технологией LOFIC и 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2.
Основным преимуществом Pro Max стала 200-мегапиксельная телеобъективная камера с 1/1,28-дюймовым сенсором для высококачественного зума. Это первый смартфон, в который Huawei интегрировала 200-мегапиксельную камеру.
Дисплей
Модель Pura 90 Pro оснащена 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с низкой рамкой, адаптивной частотой обновления LTPO, высокочастотным ШИМ-диммированием и разрешением HD+. Экран Pura 90 Pro Max имеет аналогичные характеристики, но больший размер — 6,9 дюймов.
Оба смартфона получили стекло Kunlun следующего поколения для защиты дисплеев. Кроме того, они впервые получили антибликовое покрытие, что является значительным преимуществом в хорошо освещенной среде.
Аккумулятор
Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max имеют идентичные аккумуляторы емкостью 6000 мАч. Huawei обещает длительное время работы без подзарядки с воспроизведением видео и скроллингом соцсетей.
Оба флагмана поддерживают беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и даже могут выдавать 18 Вт для обратной зарядки других телефонов с помощью USB-кабеля. Pura 90 Pro Max отличается сверхбыстрым зарядным устройством мощностью 100 Вт
Производительность и ПО
Новые флагманы Huawei работают на чипсете Kirin 9030S. Сообщается, что он обеспечивает более мощные ИИ-функции по сравнению с предшественником. Например, возможности для распознавания изображений улучшены на 200%, четкость телеобъективов — на 110%, а функция стабилизации изображения — 30%.
Смартфоны вышли под управлением HarmonyOS 6.1. Эта операционная система оснащена ИИ-агентом, интегрированным в голосового помощника, для мгновенного доступа к информации и создания контента. Приложение камеры также получило улучшенные инструменты для редактирования изображений и удаления объектов.
Цена
Стартовые цены на Huawei Pura 90 Pro:
- 12 ГБ + 256 ГБ — 5499 юаней (примерно $806);
- 12 ГБ + 512 ГБ — 5999 юаней (приблизительно $8800).
Стартовые цены на Huawei Pura 90 Pro Max:
- 12 ГБ + 256 ГБ — 6499 юаней (примерно $953);
- 12 ГБ + 512 ГБ — 6999 юаней (примерно $1 026);
- 1 ТБ — 8599 юаней (примерно $1 261).
Стоит учитывать, что цены в Украине могут несколько отличаться. На украинском рынке устройство ожидается позже, поскольку глобальные релизы Huawei традиционно происходят с определенной задержкой.
