Нові смартфони з топовими камерами вже тут: розкрито ціни флагманів Huawei (фото)

Компанія Huawei офіційно представила флагманські смартфони Pura 90 Pro та Pura 90 Pro Max з потужними камерами, топовими дисплеями, покращеною продуктивністю та цікавим дизайном.

Хоча Huawei Pura 90 Pro та Huawei Pura 90 Pro Max мають багато спільного, модель Pro Max пропонує деякі переваги. Характеристики смартфонів оприлюднив портал Huawei Central.

Дизайн

Серія Huawei Pura 90 Pro отримала плоску раму, яка забезпечує безшовний вигляд та робить корпус більш захищеним. Як і попередні Huawei Pura 80 Pro, нові телефони отримали трикутний модуль камери на задній панелі.

Особливістю Pura 90 Pro став нестандартний дизайн. Смартфони доступні у двох градієнтних та двох однотонних кольорах. Моделі з градієнтом змінюють відтінки та зовнішній вигляд залежно від напрямку світла.

Камера

Смартфон Huawei Pura 90 Pro має 12,5-мегапіксельний надширококутний об'єктив, 50-мегапіксельну основну камеру з великим сенсором 1/1,28 дюйма та підтримкою змінної діафрагми f1.4-f4.0 та 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 4-кратним оптичним зумом та 8-кратним оптичним зумом високої якості.

Своєю чергою Huawei Pura 90 Pro Max використовує 50-мегапіксельну основну камеру з технологією LOFIC та 40-мегапіксельну надширококутну камеру з діафрагмою f/2.2.

Основною перевагою Pro Max стала 200-мегапіксельна телеоб'єктивна камера з 1/1,28-дюймовим сенсором для високоякісного зуму. Це перший смартфон, у який Huawei інтегрувала 200-мегапіксельну камеру.

Дисплей

Модель Pura 90 Pro оснащена 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм з низькою рамкою, адаптивною частотою оновлення LTPO, високочастотним ШІМ-діммуванням та роздільною здатністю HD+. Екран Pura 90 Pro Max має аналогічні характеристики, але більший розмір — 6,9 дюймів.

Обидва смартфони отримали скло Kunlun наступного покоління для захисту дисплеїв. Окрім того, вони вперше отримали антиблікове покриття, що є значною превагою у добре освітленому середовищі.

Акумулятор

Pura 90 Pro та Pura 90 Pro Max мають ідентичні акумулятори ємністю 6000 мАг. Huawei обіцяє тривалий час роботи без підзарядки з відтворенням відео та скролінгом соцмереж.

Обидва флагмани підтримують бездротову зарядку потужністю 80 Вт та навіть можуть видавати 18 Вт для зворотної зарядки інших телефонів за допомогою USB-кабелю. Pura 90 Pro Max вирізняється надшвидким зарядним пристроєм потужністю 100 Вт

Продуктивність та ПЗ

Нові флагмани Huawei працюють на чипсеті Kirin 9030S. Повідомляється, що він забезпечує потужніші ШІ-функції, порівняно з попередником. Наприклад, можливості для розпізнавання зображень покращено на 200%, чіткість телеоб'єктивів — на 110%, а функцію стабілізації зображення — 30%.

Смартфони вийшли під управлінням HarmonyOS 6.1. Ця операційна система оснащена ШІ-агентом, інтегрованим у голосового помічника, для миттєвого доступу до інформації та створення контенту. Застосунок камери також отримав покращені інструменти для редагування зображень та видалення об’єктів.

Ціна

Стартові ціни на Huawei Pura 90 Pro:

12 ГБ + 256 ГБ — 5499 юанів (приблизно $806);

12 ГБ + 512 ГБ — 5999 юанів (приблизно $8800).

Стартові ціни на Huawei Pura 90 Pro Max:

12 ГБ + 256 ГБ — 6499 юанів (приблизно $953);

12 ГБ + 512 ГБ — 6999 юанів (приблизно $1 026);

1 ТБ — 8599 юанів (приблизно $1 261).

Варто враховувати, що ціни в Україні можуть дещо відрізнятись. На українському ринку пристрій очікується пізніше, оскільки глобальні релізи Huawei традиційно відбуваються з певною затримкою.

