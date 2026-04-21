Найкраща альтернатива Samsung: чим порадує новий смартфон Motorola (відео)

Компанія Motorola підтвердила глобальний запуск нового преміального складного смартфона Razr 70 Ultra (2026), який складе конкуренцію майбутньому Samsung Galaxy Z Fold 8.

У новому тизері Motorola натякнула на запуск нових смартфонів 29 квітня. У короткому відео, оприлюдненому в соцмережі X, можна побачити розкладний смартфон поруч із другим невідомим пристроєм.

Тизер від Motorola

Експерти Notebookcheck дійшли висновку, що складаний пристрій — це Motorola Razr 70 Ultra або Motorola Razr Ultra (2026). Другим смартфоном цілком може бути середньобюджетний Motorola Edge 70 Pro.

Попередні витоки вказують на те, що Samsung випустить свій Galaxy Z Fold 8 не раніше липня 2026 року. Це означає, що новий Razr 70 Ultra трохи випередить свого основного конкурента.

Що відомо про Motorola Razr 70 Ultra

Рендер Razr 70 Ultra Фото: OnLeaks

Деякі характеристики Razr 70 Ultra вже з'явилися на платформі сертифікації TENAA. Пристрій отримав 7-дюймовий внутрішній дисплей разом із 4-дюймовим зовнішнім екраном, як і поточний Razr 60 Ultra.

Також відомо, що Razr 70 Ultra буде трохи товщим, ніж його попередник Razr 60 Ultra. Його габарити складають 171,3 x 74,1 x 7,8 мм у розкладеному вигляді та 88,0 x 74,1 x 15,8 мм у складеному.

На оприлюднених рендерах помітно, що кнопка Moto AI розташована на лівій бічній рамці, а кнопки регулювання гучності та живлення — на правій. Внизу є мікрофон, решітка динаміка, слот для SIM-картки та порт USB-C.

Рендер Razr 70 Ultra Фото: OnLeaks

