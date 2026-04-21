Найкраща альтернатива Samsung: чим порадує новий смартфон Motorola (відео)
Компанія Motorola підтвердила глобальний запуск нового преміального складного смартфона Razr 70 Ultra (2026), який складе конкуренцію майбутньому Samsung Galaxy Z Fold 8.
У новому тизері Motorola натякнула на запуск нових смартфонів 29 квітня. У короткому відео, оприлюдненому в соцмережі X, можна побачити розкладний смартфон поруч із другим невідомим пристроєм.
Експерти Notebookcheck дійшли висновку, що складаний пристрій — це Motorola Razr 70 Ultra або Motorola Razr Ultra (2026). Другим смартфоном цілком може бути середньобюджетний Motorola Edge 70 Pro.
Попередні витоки вказують на те, що Samsung випустить свій Galaxy Z Fold 8 не раніше липня 2026 року. Це означає, що новий Razr 70 Ultra трохи випередить свого основного конкурента.
Що відомо про Motorola Razr 70 Ultra
Деякі характеристики Razr 70 Ultra вже з'явилися на платформі сертифікації TENAA. Пристрій отримав 7-дюймовий внутрішній дисплей разом із 4-дюймовим зовнішнім екраном, як і поточний Razr 60 Ultra.
Також відомо, що Razr 70 Ultra буде трохи товщим, ніж його попередник Razr 60 Ultra. Його габарити складають 171,3 x 74,1 x 7,8 мм у розкладеному вигляді та 88,0 x 74,1 x 15,8 мм у складеному.
На оприлюднених рендерах помітно, що кнопка Moto AI розташована на лівій бічній рамці, а кнопки регулювання гучності та живлення — на правій. Внизу є мікрофон, решітка динаміка, слот для SIM-картки та порт USB-C.
