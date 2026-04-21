Лучшая альтернатива Samsung: чем порадует новый смартфон Motorola (видео)

Компания Motorola подтвердила глобальный запуск нового премиального складного смартфона Razr 70 Ultra (2026), который составит конкуренцию будущему Samsung Galaxy Z Fold 8.

В новом тизере Motorola намекнула на запуск новых смартфонов 29 апреля. В коротком видео, обнародованном в соцсети X, можно увидеть раскладной смартфон рядом со вторым неизвестным устройством.

Тизер от Motorola

Эксперты Notebookcheck пришли к выводу, что складное устройство — это Motorola Razr 70 Ultra или Motorola Razr Ultra (2026). Вторым смартфоном вполне может быть среднебюджетный Motorola Edge 70 Pro.

Предыдущие утечки указывают на то, что Samsung выпустит свой Galaxy Z Fold 8 не раньше июля 2026 года. Это означает, что новый Razr 70 Ultra немного опередит своего основного конкурента.

Что известно о Motorola Razr 70 Ultra

Рендер Razr 70 Ultra Фото: OnLeaks

Некоторые характеристики Razr 70 Ultra уже появились на платформе сертификации TENAA. Устройство получило 7-дюймовый внутренний дисплей вместе с 4-дюймовым внешним экраном, как и текущий Razr 60 Ultra.

Эталонный складной смартфон глазами экспертов: обзор Oppo Find N6 (фото)

Также известно, что Razr 70 Ultra будет немного толще, чем его предшественник Razr 60 Ultra. Его габариты составляют 171,3 x 74,1 x 7,8 мм в разложенном виде и 88,0 x 74,1 x 15,8 мм в сложенном.

На обнародованных рендерах заметно, что кнопка Moto AI расположена на левой боковой рамке, а кнопки регулировки громкости и питания — на правой. Внизу есть микрофон, решетка динамика, слот для SIM-карты и порт USB-C.

Рендер Razr 70 Ultra Фото: OnLeaks

Напомним, Huawei официально представила новый складной смартфон Pura X Max.

Фокус также сообщал, что в сеть попало изображение будущего складного iPhone.