Обошел iPhone: вышел новый складной смартфон с широким экраном (фото)

Компания Huawei официально представила новый складной смартфон Pura X Max, который получил необычный формфактор.

Huawei Pura X Max опередил своим появлением такие складные смартфоны, как iPhone Ultra и Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Детали о нем появились на официальном сайте Huawei.

Сообщается, что Pura X Max предлагает 5,8-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренние экраны. Его особенностью стал внутренний дисплей, который оказался гораздо шире, чем у обычных складных моделей.

Huawei Pura X Max Фото: Huawei

Как отмечает технический эксперт портала Tech Advisor Крис Мартин, дизайн Huawei Pura X Max несколько напоминает старые телефоны BlackBerry.

Этот смартфон можно купить вместо Samsung: в 2026 году выйдет еще одна складная модель

По мнению эксперта, Huawei Pura X Max хорошо подойдет для игр и просмотра фильмов, однако в целом новый формфактор вызывает вопросы. Он предположил, что из-за нестандартного соотношения сторон смартфон будет неудобным для использования одной рукой.

"Я думаю, что лучше бы носил с собой обычный телефон, а также компактный планшет, такой как iPad mini или Samsung Galaxy Tab A11", — добавил Мартин.

Напомним, в сеть уже попали фото макета первого складного iPhone от Apple. На этих фотографиях смартфон также имеет необычный широкий корпус.

Фокус также сообщал, что Motorola раскрыла все характеристики складного телефона Razr Fold, который станет более дешевой альтернативой Galaxy Z Fold 7 и Pixel 10 Pro Fold.