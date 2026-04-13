Обійшов iPhone: вийшов новий складаний смартфон з широким екраном (фото)
Компанія Huawei офіційно представила новий складаний смартфон Pura X Max, який отримав незвичний формфактор.
Huawei Pura X Max випередив своєю появою такі складані смартфони, як iPhone Ultra та Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Деталі про нього з’явились на офіційному сайті Huawei.
Повідомляється, що Pura X Max пропонує 5,8-дюймовий зовнішній та 7,6-дюймовий внутрішні екрани. Його особливістю став внутрішній дисплей, який виявився набагато ширшим, ніж у звичайних складаних моделей.
Як зазначає технічний експерт порталу Tech Advisor Кріс Мартін, дизайн Huawei Pura X Max дещо нагадує старі телефони BlackBerry.Важливо
На думку експерта, Huawei Pura X Max добре підійде для ігор та перегляду фільмів, однак загалом новий формфактор викликає питання. Він припустив, що через нестандартне співвідношення сторін смартфон буде незручним для використання однією рукою.
"Я думаю, що краще б носив із собою звичайний телефон, а також компактний планшет, такий як iPad mini або Samsung Galaxy Tab A11", — додав Мартін.
