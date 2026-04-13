Эталонный складной смартфон глазами экспертов: обзор Oppo Find N6 (фото)

Складной смартфон Oppo Find N6 обладает практически невидимой складкой на внутреннем экране и защитой от пыли и воды по стандарту IP59.

Новинка получила флагманский процессор, улучшенные камеры и длительное время автономной работы. Результаты тестирования приводит GSMArena.

Спецификации и ключевые тесты

Аппарат сохранил габариты предшественника, но предлагает обновленный шарнир Titanium Flexion второго поколения. Инженеры уменьшили глубину складки посередине экрана до 0,05 мм. Она не исчезла полностью, но по незаметности превосходит конкурентов. Внутренний дисплей покрыт новым слоем Auto-Smoothing Flex Glass с функцией самовосстановления. Заявленный ресурс механизма составляет один миллион складываний. Корпус защищен от пыли и влаги по стандартам IP58 и IP59 — важный апгрейд, обычно такие устройства менее устойчивы к мелким частицам, способным попасть внутрь шарнира (IP48 у того же Z Fold 7). При этом гаджет можно безопасно погружать в воду.

Внешний экран представлен 6,62-дюймовой матрицей LTPO OLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. Внутренний 8,12-дюймовый дисплей также поддерживает 120 Гц, а его пиковая яркость достигает 2500 нит. Обе панели работают с фирменным стилусом Oppo AI Pen (продается отдельно).

Find N6 построен на базе топового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5, правда, установлена урезанная семиядерная версия процессора. Вероятно, это сделано для экономии энергии и снижения нагрева. Доступны конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ стандарта UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает свыше 2,6 млн баллов — то есть быстродействие очень высокое, а сценарии многозадачности и игры даются новинке с легкостью.

Емкость кремний-углеродного аккумулятора увеличена до 6000 мАч. В лабораторных тестах автономности смартфон показал 15 часов 45 минут работы на внутреннем экране, что считается выдающимся результатом в нише складных телефонов. Например, Galaxy Z Fold 7 проработал меньше 12 часов в том же тесте. Проводная зарядка мощностью 80 Вт восполняет 100% энергии в разложенном состоянии за 46 минут. Поддерживается беспроводная зарядка на 50 Вт.

Тыльный блок камер разработан при участии бренда Hasselblad. Основной сенсор получил разрешение 200 Мп (Samsung HP5) и оптическую стабилизацию. Телеобъектив на 50 Мп обеспечивает 3-кратное оптическое приближение. Сверхширокоугольная камера на 50 Мп оснащена автофокусом. Фронтальные датчики делают снимки в разрешении 20 Мп. Фото и видео со всех камер по итогам тестов эксперты называют очень хорошими. При этом сам набор модулей признан достаточно комплексным для любых сценариев съемки.

Смартфон поставляется с операционной системой Android 16 и оболочкой ColorOS 16. Производитель обещает пять лет выпуска обновлений ОС. Система интегрирована с сервисами Google Gemini и поддерживает удобный режим многозадачности с одновременным выводом трех приложений на большой экран.

Итоги

Эксперты высоко оценили качество дисплеев, рекордную автономность для класса и переработанную конструкцию шарнира. Главным преимуществом признано отсутствие ощутимой складки на сгибе матрицы. А прошивка ColorOS содержит все нужные инструменты для удобной и продуктивной работы.

Среди недостатков выделены ограниченная региональная доступность (смартфон продается преимущественно в Азии), среднее качество звучания стереодинамиков и посредственные селфи-камеры. Использование урезанной версии процессора на скорости работы интерфейса и приложений не сказалось.

