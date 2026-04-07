Камерофон Oppo Find X9 Ultra с АКБ на 7050 мАч показали в сети до анонса: что известно (фото)

В сети появились характеристики и фото смартфона Oppo Find X9 Ultra.

Анонс гаджета намечен на 21 апреля. Новинка обещает стать одним из самых продвинутых фотофлагманов на рынке. Передовая оптика при этом будет сочетаться с огромным аккумулятором, пишет Gizmochina.

Утечка, опубликованная в соцсети Weibo, раскрывает внешние особенности телефона. Find X9 Ultra сохранит круглый блок камер, характерный для серии, но его оформление изменилось. Внутри массивного кольца объективы расположены на прямоугольных островках.

Остальная часть задней панели имеет текстуру под кожу с двухцветным разделением в нижней части, что не только добавляет устройству премиальности, но и улучшает хват. В верхнем углу разместилась светодиодная вспышка, а ниже — логотипы Hasselblad и Oppo.

Oppo Find X9 Ultra Фото: Weibo

Ожидается, что Find X9 Ultra получит бескомпромиссную систему из четырех камер, созданную совместно с Hasselblad:

Основная камера: 200-мегапиксельный сенсор Sony LYT-901.

200-мегапиксельный сенсор Sony LYT-901. Сверхширокоугольная камера: Новый 50-мегапиксельный сенсор.

Новый 50-мегапиксельный сенсор. Два перископических телеобъектива: Первый — 200-мегапиксельный OmniVision OV52A с 3-кратным оптическим зумом. Второй — 50-мегапиксельный Samsung JN5 с 10-кратным оптическим приближением.

Первый — 200-мегапиксельный OmniVision OV52A с 3-кратным оптическим зумом. Второй — 50-мегапиксельный Samsung JN5 с 10-кратным оптическим приближением. Дополнительно: 3,2-мегапиксельный мультиспектральный сенсор для максимально точной цветопередачи.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Find X9 Ultra оснастят батареей емкостью 7050 мАч. Поддерживаться будет быстрая проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная на 50 Вт.

За производительность будет отвечать топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (что подтверждается недавними тестами в Geekbench). Также заявлен 6,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, а звук будут воспроизводить симметричные стереодинамики.

