Бюджетный смартфон OPPO получил аккумулятор на 7000 мАч: сколько стоит новинка (фото)

Компания OPPO выпустила недорогой смартфон K14 5G. Главной особенностью гаджета стала массивная батарея емкостью 7000 мАч в сочетании со сбалансированными техническими характеристиками.

Новинка ориентирована на длительное время автономной работы, высокую прочность корпуса и стабильную производительность в повседневных задачах, пишет Gizmochina.

Дисплей и быстродействие

Смартфон OPPO K14 5G оснащен 6,75-дюймовым дисплеем с разрешением 1604x720 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и обладает пиковой яркостью до 1125 нит. Процессором выступает 6-нанометровый MediaTek Dimensity 6300 с графическим ускорителем ARM Mali-G57 MC2.

Аппарат доступен в конфигурациях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X (с поддержкой расширения за счет виртуальной памяти). Встроенное хранилище формата UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ можно увеличить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ. Для предотвращения перегрева под нагрузками разработчики внедрили систему жидкостного охлаждения с испарительной камерой площадью 3900 мм².

OPPO K14 5G Фото: Oppo

Камеры и АКБ

Задняя панель и рамка смартфона имеют матовое покрытие, улучшающее эргономику устройства. Корпус защищен от пыли и воды по строгому стандарту IP69. На тыльной стороне расположена двойная камера: главный сенсор на 50 Мп (f/1.8) и 2-Мп портретный объектив (f/2.4). Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп (f/2.2). Основной модуль поддерживает запись видео в формате 1080p при 60 кадрах в секунду.

Ключевым преимуществом стала батарея на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт (блок питания идет в комплекте). Аппарат оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, модулями Bluetooth 5.4, двухдиапазонным Wi-Fi и поддерживает работу в сетях 5G. Вес устройства составляет 212 граммов при габаритах 166,61x78,51x8,61 мм.

Цена OPPO K14 5G — $194 (6/128 ГБ); $216 (6/256 ГБ) и $237 (8/256 ГБ).

Ранее сообщалось, что эти смартфоны подорожают. С 16 марта китайская компания Oppo скорректирует цены на свои телефоны. Эти изменения обусловлены существенным подорожанием чипов памяти.

