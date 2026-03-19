Бюджетний смартфон OPPO отримав акумулятор на 7000 мАг: скільки коштує новинка (фото)

Компанія OPPO випустила недорогий смартфон K14 5G. Головною особливістю гаджета стала масивна батарея ємністю 7000 мАг у поєднанні зі збалансованими технічними характеристиками.

Новинка орієнтована на тривалий час автономної роботи, високу міцність корпусу і стабільну продуктивність у повсякденних завданнях, пише Gizmochina.

Дисплей і швидкодія

Смартфон OPPO K14 5G оснащений 6,75-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1604x720 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц і має пікову яскравість до 1125 ніт. Процесором виступає 6-нанометровий MediaTek Dimensity 6300 з графічним прискорювачем ARM Mali-G57 MC2.

Апарат доступний у конфігураціях з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X (з підтримкою розширення за рахунок віртуальної пам'яті). Вбудоване сховище формату UFS 2.2 на 128 або 256 ГБ можна збільшити за допомогою карти microSD об'ємом до 1 ТБ. Для запобігання перегріву під навантаженнями розробники впровадили систему рідинного охолодження з випарною камерою площею 3900 мм².

Відео дня

OPPO K14 5G Фото: Oppo

Камери та АКБ

Задня панель і рамка смартфона мають матове покриття, що поліпшує ергономіку пристрою. Корпус захищений від пилу і води за суворим стандартом IP69. На тильному боці розташована подвійна камера: головний сенсор на 50 Мп (f/1.8) і 2-Мп портретний об'єктив (f/2.4). Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 Мп (f/2.2). Основний модуль підтримує запис відео у форматі 1080p при 60 кадрах за секунду.

Ключовою перевагою стала батарея на 7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 45 Вт (блок живлення йде в комплекті). Апарат оснащений бічним сканером відбитків пальців, портом USB Type-C, модулями Bluetooth 5.4, дводіапазонним Wi-Fi і підтримує роботу в мережах 5G. Вага пристрою становить 212 грамів при габаритах 166,61x78,51x8,61 мм.

Ціна OPPO K14 5G — $194 (6/128 ГБ); $216 (6/256 ГБ) і $237 (8/256 ГБ).

Раніше повідомлялося, що ці смартфони подорожчають. З 16 березня китайська компанія Oppo скоригує ціни на свої телефони. Ці зміни зумовлені суттєвим подорожчанням чипів пам'яті.

