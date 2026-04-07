Камерофон Oppo Find X9 Ultra з АКБ на 7050 мАг показали в мережі до анонсу: що відомо (фото)

У мережі з'явилися характеристики і фото смартфона Oppo Find X9 Ultra.

Анонс гаджета заплановано на 21 квітня. Новинка обіцяє стати одним з найбільш просунутих фотофлагманів на ринку. Передова оптика при цьому буде поєднуватися з величезним акумулятором, пише Gizmochina.

Витік, опублікований у соцмережі Weibo, розкриває зовнішні особливості телефону. Find X9 Ultra збереже круглий блок камер, характерний для серії, але його оформлення змінилося. Усередині масивного кільця об'єктиви розташовані на прямокутних острівцях.

Інша частина задньої панелі має текстуру під шкіру з двоколірним поділом у нижній частині, що не тільки додає пристрою преміальності, а й покращує хват. У верхньому кутку розмістився світлодіодний спалах, а нижче — логотипи Hasselblad і Oppo.

Oppo Find X9 Ultra Фото: Weibo

Очікується, що Find X9 Ultra отримає безкомпромісну систему з чотирьох камер, створену спільно з Hasselblad:

Основна камера: 200-мегапіксельний сенсор Sony LYT-901.

Надширококутна камера: Новий 50-мегапіксельний сенсор.

Два перископічні телеоб'єктиви: Перший — 200-мегапіксельний OmniVision OV52A з 3-кратним оптичним зумом. Другий — 50-мегапіксельний Samsung JN5 з 10-кратним оптичним наближенням.

Додатково: 3,2-мегапіксельний мультиспектральний сенсор для максимально точної передачі кольору.

За даними інсайдера Digital Chat Station, Find X9 Ultra оснастять батареєю ємністю 7050 мАг. Підтримуватиметься швидка дротова зарядка на 100 Вт і бездротова на 50 Вт.

За продуктивність відповідатиме топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (що підтверджується недавніми тестами в Geekbench). Також заявлений 6,82-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 144 Гц, а звук відтворюватимуть симетричні стереодинаміки.

