Еталонний складаний смартфон очима експертів: огляд Oppo Find N6 (фото)

Складаний смартфон Oppo Find N6 має практично невидиму складку на внутрішньому екрані та захист від пилу і води за стандартом IP59.

Новинка отримала флагманський процесор, поліпшені камери та тривалий час автономної роботи. Результати тестування наводить GSMArena.

Специфікації та ключові тести

Апарат зберіг габарити попередника, але пропонує оновлений шарнір Titanium Flexion другого покоління. Інженери зменшили глибину складки посередині екрана до 0,05 мм. Вона не зникла повністю, але за непомітністю перевершує конкурентів. Внутрішній дисплей вкритий новим шаром Auto-Smoothing Flex Glass з функцією самовідновлення. Заявлений ресурс механізму становить один мільйон складань. Корпус захищений від пилу і вологи за стандартами IP58 і IP59 — важливий апгрейд, зазвичай такі пристрої менш стійкі до дрібних частинок, здатних потрапити всередину шарніра (IP48 у того ж Z Fold 7). При цьому гаджет можна безпечно занурювати у воду.

Зовнішній екран представлений 6,62-дюймовою матрицею LTPO OLED з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 3600 ніт. Внутрішній 8,12-дюймовий дисплей також підтримує 120 Гц, а його пікова яскравість досягає 2500 ніт. Обидві панелі працюють з фірмовим стилусом Oppo AI Pen (продається окремо).

Find N6 побудований на базі топового чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5, щоправда, встановлена урізана семиядерна версія процесора. Ймовірно, це зроблено для економії енергії та зниження нагріву. Доступні конфігурації з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем до 1 ТБ стандарту UFS 4.1. У бенчмарку AnTuTu пристрій набирає понад 2,6 млн балів — тобто швидкодія дуже висока, а сценарії багатозадачності та ігри даються новинці з легкістю.

Зовнішній дисплей Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Ємність кремній-вуглецевого акумулятора збільшено до 6000 мАг. У лабораторних тестах автономності смартфон показав 15 годин 45 хвилин роботи на внутрішньому екрані, що вважається видатним результатом у ніші складних телефонів. Наприклад, Galaxy Z Fold 7 пропрацював менше 12 годин у тому ж тесті. Дротова зарядка потужністю 80 Вт заповнює 100% енергії в розкладеному стані за 46 хвилин. Підтримується бездротова зарядка на 50 Вт.

Тильний блок камер розроблено за участю бренду Hasselblad. Основний сенсор отримав роздільну здатність 200 Мп (Samsung HP5) і оптичну стабілізацію. Телеоб'єктив на 50 Мп забезпечує 3-кратне оптичне наближення. Надширококутна камера на 50 Мп оснащена автофокусом. Фронтальні датчики роблять знімки з роздільною здатністю 20 Мп. Фото і відео з усіх камер за підсумками тестів експерти називають дуже хорошими. При цьому сам набір модулів визнано досить комплексним для будь-яких сценаріїв зйомки.

Смартфон поставляється з операційною системою Android 16 і оболонкою ColorOS 16. Виробник обіцяє п'ять років випуску оновлень ОС. Система інтегрована з сервісами Google Gemini і підтримує зручний режим багатозадачності з одночасним виведенням трьох додатків на великий екран.

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Підсумки

Експерти високо оцінили якість дисплеїв, рекордну автономність для класу і перероблену конструкцію шарніра. Головною перевагою визнано відсутність відчутної складки на згині матриці. А прошивка ColorOS містить усі потрібні інструменти для зручної та продуктивної роботи.

Серед недоліків виділено обмежену регіональну доступність (смартфон продається переважно в Азії), середню якість звучання стереодинаміків і посередні селфі-камери. Використання урізаної версії процесора на швидкості роботи інтерфейсу і додатків не позначилося.

