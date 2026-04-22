S26 Ultra устарел на его фоне: флагман Oppo Find X9 Ultra удивил эксперта качеством (фото)

Компания Oppo недавно выпустила флагманский смартфон Find X9 Ultra, который может похвастаться отличной камерой, высокой производительностью и длительным временем работы от аккумулятора.

По своим характеристикам Oppo Find X9 Ultra может составить конкуренцию таким флагманам, как Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, Apple iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Ultra. Первыми впечатлениями от нового смартфона поделился эксперт портала Android Police Энди Боксолл.

Камера Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Одним из основных преимуществ нового флагмана Oppo стала мощная система камер. Смартфон имеет 200-мегапиксельную основную камеру Hasselblad 1/1,12 дюйма с 2-кратным оптическим зумом в матрице, 200-мегапиксельный телеобъектив 1/1,1,28 дюйма с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом и 20-кратным оптическим зумом, а также 50-мегапиксельную широкоугольную камеру.

Тестирование показало, что Find X9 Ultra делает чрезвычайно качественные фото, а также предлагает много расширенных настроек. По мнению эксперта, этот смартфон значительно превосходит Galaxy S26 Ultra по возможностям камеры.

Отдельно автор отметил 10-кратный оптический зум. Фото с 10-кратным увеличением, сделанные на Find X9 Ultra, демонстрируют потрясающую глубину резкости. Мелкие детали выглядят четкими, а сглаживание или улучшение краев мало заметны.

Аксессуары для камеры Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra и аксессуар для камеры Фото: androidpolice.com

Oppo также предлагает комплект Hasselblad Earth Explorer, который включает 300-миллиметровый телеконвертер, необходимый чехол для телефона Explorer, 67-миллиметровый адаптер для фильтра и кронштейны для штатива.

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Телеконвертер добавляет 13-кратный, 30-кратный и 60-кратный зум, а также настройки для дополнительной длины масштабирования, касаясь режимов 13-кратного и 30-кратного. Для улучшения 60-кратного зума можно использовать искусственный интеллект, однако это необязательно.

В реальной жизни Find X9 Ultra, оснащенный телеконвертером, делает великолепные, детализированные фото с 13-кратным увеличением. При этом эксперт считает, что похожего результата можно было бы достичь и с помощью встроенной камеры с 10-кратным увеличением.

Что касается съемки с 30-кратным и 60-кратным увеличением, автор указал на значительную обработку, заметную при кадрировании изображения. Боксолл также испытал поляризационный фильтр для фотографирования рыбы в мелководном пруду, отметив, что он хорошо устраняет блики.

Дизайн Oppo Find X9 Ultra

Дизайн Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Oppo Find X9 Ultra получил металлический корпус с панелями, имитирующими кожу. Смартфон нельзя назвать легким, а массивный модуль камеры добавляет ему габаритности. Сбоку телефона есть специальная кнопка камеры, которая открывает приложение и работает как спуск затвора.

На другой стороне можно увидеть кнопку Snap Key, которую можно настроить под свои нужды. Например, она может активировать функции Oppo Mind Space AI, включать фонарик, активировать функции перевода и тому подобное.

Смартфон получил класс защиты от пыли и воды IP66, IP68 и IP69. В ходе тестирования Боксолл случайно поцарапал стеклянную крышку модуля камеры. Это не повлияло на функциональность камеры, однако несколько разочаровало эксперта.

ПО и производительность Oppo Find X9 Ultra

Find X9 Ultra получил чипсет Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5, испарительную камеру для охлаждения и операционную систему Android 16 с Color OS 16. Его 6,8-дюймовый AMOLED-экран имеет частоту обновления 144 Гц и яркость 1800 нит, что позволяет пользоваться устройством под прямым солнечным светом.

По словам эксперта, ColorOS 16 предлагает много возможностей настройки, однако это не всегда хорошо. Смартфон имеет большое количество предустановленных программ, в то же время такие простые операции, как изменение обоев, являются чрезмерно сложными.

Во время осмотра также были обнаружены проблемы с оповещениями. Сначала уведомления вообще не поступали. После перевода Find X9 Ultra в режим производительности некоторые уведомления начали поступать, но большинство из них появлялись только после разблокировки телефона.

Боксолл отметил, что в сбалансированном режиме программное обеспечение было не таким быстрым, как он ожидал, но режим производительности это исправляет. Испарительная камера Oppo работает эффективно, поэтому телефон не перегревается даже при большой нагрузке.

Аккумулятор Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Find X9 Ultra получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7050 мАч. По словам эксперта, он выдерживает три дня общего использования без подзарядки. Даже при интенсивном использовании одного заряда хватило почти на два дня.

Боксолл также провел 20-минутный стресс-тест 3DMark, чтобы проверить, как Find X9 Ultra справится с высокопроизводительными играми. Это разрядило аккумулятор на 14%, что является хорошим результатом. В то же время 30-минутное видео на YouTube в разрешении 1440p через Wi-Fi разряжает устройство лишь на 2%.

Смартфон можно заряжать через проводное зарядное устройство мощностью 100 Вт или беспроводным способом на 50 Вт. По словам эксперта, скорость зарядки может быть проблемой, если у вас нет фирменного зарядного блока SuperVOOC.

Итоги

В общем Боксолл пришел к выводу, что Oppo Find X9 Ultra является одним из лучших флагманских камерофонов 2026 года. По возможностям камеры он легко обходит Samsung Galaxy S26 Ultra и Pixel 10 Pro XL. В то же время смартфон имеет некоторые проблемы с ПО, которые вполне реально решить в будущем обновлении.

Плюсы Oppo Find X9 Ultra:

дизайн;

камера;

длительное время работы от батареи;

яркий экран с высоким разрешением.

Минусы Oppo Find X9 Ultra:

проблемы с уведомлениями;

скорость зарядки.

