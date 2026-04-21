Забудьте о Galaxy S26 Ultra: новый флагман Samsung получит батарею емкостью до 20 000 мАч

Будущий флагман Samsung Galaxy S27 Ultra наконец-то может получить новый тип аккумулятора, значительного превзойдя текущий Galaxy S26 Ultra по емкости батареи.

Сейчас Samsung активно тестирует кремниево-углеродные аккумуляторы для Galaxy S27 Ultra. Об этом говорится в блоге Schrodinger Intel.

Утечка внутренних документов Samsung SDI указывает на тестирование кремниево-углеродных элементов емкостью 12 000 мАч, 18 000 мАч и даже 20 000 мАч. По данным информатора, переход на новый тип аккумулятора является подтвержденной целью Samsung на 2027 год.

Утечка документов Samsung SDI

Сообщается, что прототипы выдержали примерно 960 циклов зарядки, тогда как коммерческая цель — 1500. Учитывая это, инженеры Samsung активно перерабатывают разделительные слои, архитектуру стекирования и прошивку управления аккумулятором.

Відео дня

Кремниево-углеродные аноды могут хранить до десяти раз больше энергии, чем традиционный графит. Они позволяют оснащать тонкие смартфоны чрезвычайно емкими аккумуляторам. Так, литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч можно заменить на кремниево-углеродную альтернативу емкостью 10 000 мАч того же размера.

Почему Galaxy S26 Ultra не получил обновление аккумулятора

Galaxy S26 Ultra Фото: Future

Флагманские смартфоны Samsung S Ultra в течение шести лет использовали идентичный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Компания не решалась интегрировать технологию, которая не соответствовала ее внутренним стандартам, придерживаясь более безопасного подхода.

Важно

Тем временем на китайских смартфонах начали появляться кремниево-углеродные аккумуляторы, которые совершили прорыв в продолжительности автономной работы. Xiaomi, OnePlus и Vivo уже два года выпускают смартфоны, оснащенные чрезвычайно емкими батареями.

Исполнительный вице-президент Samsung Сун-Хун Мун недавно прокомментировал ситуацию с аккумуляторами и признал, что компания была "несколько неинновационной в этом направлении". Он также подтвердил, что Samsung работает над этой технологией, отметив, что она еще не прошла "очень строгие стандарты проверки".

