Тім Кук іде з посади глави Apple: у чому причина і хто стане новим гендиректором компанії (фото)

Тім Кук залишає посаду генерального директора компанії Apple 1 вересня. Його наступником призначено старшого віце-президента з розробки апаратного забезпечення Джона Тернуса.

На посаді гендиректора Кук пропрацював майже 15 років, а тепер перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Про кадрові зміни та виклики для нового очільника IT-гіганта пише CNBC.

Кадрові перестановки

Джон Тернус працює в Apple з 2001 року. Раніше він керував командами інженерів, які створювали iPhone, iPad, Mac, AirPods і Vision Pro. Після вступу на посаду Тернус увійде до ради директорів компанії. Його колишні обов'язки візьме на себе Джонні Сруджі, який стане головним директором з апаратного забезпечення. Нинішній невиконавчий голова ради директорів Артур Левінсон отримає статус провідного незалежного директора. Перехідний період триватиме до кінця літа.

У своєму наступнику Тім Кук бачить надійного керівника: як технічний фахівець, Тернус здатний надати нового імпульсу в сфері інновацій та успішних новинок. Саме він, наприклад, брав участь у створенні нового популярного ноутбука MacBook Neo.

Тім Кук Фото: Скріншот

Досягнення Тіма Кука

Тім Кук змінив Стіва Джобса на посаді керівника у 2011 році. Під його управлінням ринкова капіталізація Apple зросла більш ніж у 20 разів і досягла 4 трильйонів доларів. Річний виторг компанії перевищив 400 мільярдів доларів. Кук вивів на ринок нові категорії продуктів: розумний годинник Apple Watch, бездротові навушники AirPods і гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. До призначення гендиректором він вивів компанію з кризи, повністю перебудувавши глобальний ланцюжок поставок.

Виклики для нового керівництва

Одним із головних завдань Джона Тернуса стане розвиток функцій штучного інтелекту в продуктах Apple. Інвестори критикують Apple за відставання від конкурентів у сфері ШІ. Минулого року компанія відклала масштабне оновлення голосового помічника Siri і змінила керівництво профільного підрозділу. Очікується, що нова версія Siri на базі мовної моделі Google Gemini вийде цього року.

Apple також стикається з макроекономічними проблемами. Компанії доведеться вирішувати питання ускладнення ланцюжка поставок, геополітичної напруженості та дефіциту пам'яті для ШІ-чіпів. Додатковим фактором ризику залишаються торгові мита адміністрації Дональда Трампа. У серпні Тім Кук пообіцяв інвестувати 600 мільярдів доларів в економіку США протягом п'яти років для пом'якшення тарифної політики.

Джон Тернус (50 років) і Тім Кук (65 років) Фото: Reuters

Несподіваний відхід

Аналітики називають час відходу Тіма Кука несподіваним. Експерти прогнозували, що він залишиться на чолі компанії щонайменше на рік. Минулого місяця в ефірі шоу Good Morning America Кук публічно спростував чутки про свою відставку, заявивши, що любить свою роботу і не планує йти на пенсію.

Загалом ці слова актуальні: хоча головна керівна роль перейде до колишнього інженера, Кук продовжить допомагати з іншими важливими питаннями всередині компанії. У його сферу експертизи входить, наприклад, захист інтересів Apple від політичних перешкод і налагодження ланцюжків поставок.

