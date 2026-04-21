Тім Кук іде з посади глави Apple: у чому причина і хто стане новим гендиректором компанії (фото)
Тім Кук залишає посаду генерального директора компанії Apple 1 вересня. Його наступником призначено старшого віце-президента з розробки апаратного забезпечення Джона Тернуса.
На посаді гендиректора Кук пропрацював майже 15 років, а тепер перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Про кадрові зміни та виклики для нового очільника IT-гіганта пише CNBC.
Кадрові перестановки
Джон Тернус працює в Apple з 2001 року. Раніше він керував командами інженерів, які створювали iPhone, iPad, Mac, AirPods і Vision Pro. Після вступу на посаду Тернус увійде до ради директорів компанії. Його колишні обов'язки візьме на себе Джонні Сруджі, який стане головним директором з апаратного забезпечення. Нинішній невиконавчий голова ради директорів Артур Левінсон отримає статус провідного незалежного директора. Перехідний період триватиме до кінця літа.
У своєму наступнику Тім Кук бачить надійного керівника: як технічний фахівець, Тернус здатний надати нового імпульсу в сфері інновацій та успішних новинок. Саме він, наприклад, брав участь у створенні нового популярного ноутбука MacBook Neo.
Досягнення Тіма Кука
Тім Кук змінив Стіва Джобса на посаді керівника у 2011 році. Під його управлінням ринкова капіталізація Apple зросла більш ніж у 20 разів і досягла 4 трильйонів доларів. Річний виторг компанії перевищив 400 мільярдів доларів. Кук вивів на ринок нові категорії продуктів: розумний годинник Apple Watch, бездротові навушники AirPods і гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. До призначення гендиректором він вивів компанію з кризи, повністю перебудувавши глобальний ланцюжок поставок.
Виклики для нового керівництва
Одним із головних завдань Джона Тернуса стане розвиток функцій штучного інтелекту в продуктах Apple. Інвестори критикують Apple за відставання від конкурентів у сфері ШІ. Минулого року компанія відклала масштабне оновлення голосового помічника Siri і змінила керівництво профільного підрозділу. Очікується, що нова версія Siri на базі мовної моделі Google Gemini вийде цього року.
Apple також стикається з макроекономічними проблемами. Компанії доведеться вирішувати питання ускладнення ланцюжка поставок, геополітичної напруженості та дефіциту пам'яті для ШІ-чіпів. Додатковим фактором ризику залишаються торгові мита адміністрації Дональда Трампа. У серпні Тім Кук пообіцяв інвестувати 600 мільярдів доларів в економіку США протягом п'яти років для пом'якшення тарифної політики.
Несподіваний відхід
Аналітики називають час відходу Тіма Кука несподіваним. Експерти прогнозували, що він залишиться на чолі компанії щонайменше на рік. Минулого місяця в ефірі шоу Good Morning America Кук публічно спростував чутки про свою відставку, заявивши, що любить свою роботу і не планує йти на пенсію.
Загалом ці слова актуальні: хоча головна керівна роль перейде до колишнього інженера, Кук продовжить допомагати з іншими важливими питаннями всередині компанії. У його сферу експертизи входить, наприклад, захист інтересів Apple від політичних перешкод і налагодження ланцюжків поставок.
