Тим Кук уходит с поста главы Apple: в чем причина и кто станет новым гендиректором компании (фото)

Тим Кук покидает должность генерального директора компании Apple 1 сентября. Его преемником назначен старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус.

На посту гендиректора Кук проработал почти 15 лет, а теперь перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. О кадровых изменениях и вызовах для нового главы IT-гиганта пишет CNBC.

Кадровые перестановки

Джон Тернус работает в Apple с 2001 года. Ранее он руководил командами инженеров, создававших iPhone, iPad, Mac, AirPods и Vision Pro. После вступления в должность Тернус войдет в совет директоров компании. Его прежние обязанности возьмет на себя Джонни Сруджи, который станет главным директором по аппаратному обеспечению. Нынешний неисполнительный председатель совета директоров Артур Левинсон получит статус ведущего независимого директора. Переходный период продлится до конца лета.

Відео дня

В своем наследнике Тим Кук видит надежного руководителя: как технический специалист, Тернус способен дать новый толчок в отношении инноваций и успешных новинок. Именно он, например, участвовал в создании нового популярного ноутбука MacBook Neo.

Тим Кук Фото: Скриншот

Достижения Тима Кука

Тим Кук сменил Стива Джобса на посту руководителя в 2011 году. Под его управлением рыночная капитализация Apple выросла более чем в 20 раз и достигла 4 триллионов долларов. Годовая выручка компании превысила 400 миллиардов долларов. Кук вывел на рынок новые категории продуктов: умные часы Apple Watch, беспроводные наушники AirPods и гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. До назначения гендиректором он вывел компанию из кризиса, полностью перестроив глобальную цепочку поставок.

Вызовы для нового руководства

Одной из главных задач Джона Тернуса станет развитие функций искусственного интеллекта в продуктах Apple. Инвесторы критикуют Apple за отставание от конкурентов в сфере ИИ. В прошлом году компания отложила масштабное обновление голосового помощника Siri и сменила руководство профильного подразделения. Ожидается, что новая версия Siri на базе языковой модели Google Gemini выйдет в этом году.

Apple также сталкивается с макроэкономическими проблемами. Компании предстоит решать вопросы усложняющейся цепочки поставок, геополитической напряженности и дефицита памяти для ИИ-чипов. Дополнительным фактором риска остаются торговые пошлины администрации Дональда Трампа. В августе Тим Кук пообещал инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США в течение пяти лет для смягчения тарифной политики.

Джон Тернус (50 лет) и Тим Кук (65 лет) Фото: Reuters

Неожиданный уход

Аналитики называют время ухода Тима Кука неожиданным. Эксперты прогнозировали, что он останется во главе компании минимум на год. В прошлом месяце в эфире шоу Good Morning America Кук публично опроверг слухи о своей отставке, заявив, что любит свою работу и не планирует уходить на пенсию.

В целом эти слова актуальны: хотя главная руководящая роль перейдет к бывшему инженеру, Кук продолжит помогать с другими важными вопросами внутри компании. В его область экспертизы входит, например, защита интересов Apple от политических преград и отлаживание цепочек поставок.

Ранее сообщалось, что дизайн и цвета iPhone 18 Pro утекли в сеть до премьеры.

Также умные очки Apple были рассекречены инсайдером.