Дизайн и цвета iPhone 18 Pro утекли в сеть до премьеры: чем порадует смартфон Apple (фото)

Apple тестирует четыре новых цвета для линейки iPhone 18 Pro, главным из которых станет глубокий винно-красный оттенок. Компания также обновит фронтальный вырез экрана и выпустит складной смартфон толщиной менее 5 миллиметров.

Подробности о цветовой палитре, внешних изменениях новых флагманов и графике презентаций Apple сообщает MacWorld.

Новые цвета iPhone Pro

Оттенок Dark Cherry (темно-вишневый) станет центральным цветом серии и заменит прошлогодний оранжевый Cosmic Orange. Инсайдеры опубликовали внутренние коды Pantone для разрабатываемых версий. В тестовую линейку также вошли светло-голубой (Light Blue, Pantone 2121), темно-серый (Dark Gray, Pantone 426C) и классический серебристый (Silver, Pantone 427C). Информации о черном цвете нет. Устройства пока не перешли в стадию массового производства, поэтому финальная палитра может измениться.

Общая геометрия корпуса iPhone 18 Pro останется прежней, но получит точечные доработки. Главная из них — площадь выреза Dynamic Island уменьшится. Это увеличит полезное пространство дисплея для отображения контента. Инженеры также переработали заднюю стеклянную панель. Зазор между основной поверхностью и выступающим блоком камер сократится, что сделает переход материалов более плавным и бесшовным.

Предварительные новые расцветки для iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Складной iPhone Ultra

Складной смартфон Apple в разложенном состоянии получит пропорции iPad mini. Толщина корпуса составит 4,7 мм — устройство окажется тоньше модели iPhone Air (5,6 мм). Аппарат оснастят двойной основной камерой и двумя фронтальными сенсорами (на внешнем и внутреннем экранах). Складная модель выйдет в строгих цветах: серебристо-белом и темно-синем (Indigo). Ярких оттенков базовых iPhone для этого устройства не предусмотрено.

Даты презентаций Apple

Анонс премиальных моделей iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складного смартфона запланирован на сентябрь 2026 года. Базовая версия iPhone 18, модель 18e и ультратонкий Air поступят в продажу позже — в первой половине 2027 года.

Ранее сообщалось, что красный iPhone 18 Pro показали в сети до анонса. Информатор Digital Chat Station опубликовал концептуальные изображения iPhone 18 Pro в новом оттенке Deep Red.

