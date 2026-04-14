iPhone 17 Pro Max против Galaxy S26 Ultra: какой флагман лучше купить в 2026 году (фото)

iPhone 17 Pro Max и Galaxy S26 Ultra получили лучшее и самое новое оборудование, которое сегодня могут предложить компании Apple и Samsung.

Обозреватель смартфонов Том Притчард испытал Samsung Galaxy S26 Ultra и Apple iPhone 17 Pro Max, чтобы определить, какой флагман лучше купить в 2026 году. Результатами тестирования он поделился в своей статье для Tom's Guide.

Дизайн

Galaxy S26 Ultra имеет четко выраженный выступ камеры, подобный Z Fold 7, а также два выступающих датчика камеры — вторичный телеобъектив и датчик глубины. Также есть встроенный стилус S Pen, доступный снизу, рядом с портом зарядки.

iPhone 17 Pro Max оснащен классической для iPhone камерой с тремя объективами, расположенными на отдельном "острове", простирающемся по всей ширине корпуса. Apple обещает, что этот приподнятый край также помогает рассеивать тепло изнутри телефона.

Как Samsung, так и Apple заменили титановую рамку на усиленный алюминий. Galaxy S26 Ultra получил полностью стеклянную заднюю панель, изготовленную из Gorilla Glass Victus 2, тогда как iPhone использует керамическое стекло Ceramic Shield только в нижней половине телефона.

Смартфоны имеют примерно одинаковые габариты. iPhone 17 Pro Max немного толще, короче и тяжелее. Но это трудно заметить невооруженным глазом.

Дисплей

Оба смартфона оснащены 6,9-дюймовыми OLED-дисплеями и предлагают адаптивную частоту обновления LTPO 1-120 Гц. При этом Galaxy S26 Ultra имеет разрешение WQHD+ (1440 x 3120) с плотностью пикселей 500ppi, а iPhone 17 Pro Max немного ниже — 1320 x 2868.

Во время тестов iPhone 17 Pro Max оказался немного ярче, с пиковой яркостью 1899 нит по сравнению с 1806 нитами у Samsung. В обоих случаях это значительно ниже, чем указанные в характеристиках 3000 и 2600 нит.

iPhone 17 Pro Max имел несколько более низкий показатель Delta-e — 0,26, по сравнению с 0,29 у Samsung. Это означает, что точность воспроизведения цветов Apple немного лучше.

Однако решающим преимуществом Galaxy S26 Ultra стал дисплей конфиденциальности, которым пока не может похвастаться ни один другой смартфон. Когда эта функция активирована, другие люди не могут видеть, что происходит на экране, если они не смотрят прямо на него.

Производительность

iPhone 17 Pro Max работает на чипе Apple A19 Pro, а Galaxy S26 Ultra использует Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite.

В одноядерных бенчмарк-тестах A19 Pro все еще превосходит Snapdragon, но разница довольно незначительная (3871 против 3785 баллов). Зато в многоядерном тестировании флагман Samsung оставил позади своего конкурента от Apple (11 563 против 9 968 баллов).

Что касается обработки графики, Galaxy S26 Ultra набрал 6645 баллов в тесте 3DMark Wild Life Extreme Unlimited со средней частотой кадров 39,8 кадров в секунду. Между тем iPhone 17 Pro Max отставал с результатами 5855 и 35,03 кадров в секунду.

Камеры

На бумаге камера Galaxy S26 Ultra превосходит iPhone 17 Pro Max благодаря своему 200-мегапиксельному основному объективу и 5-кратному оптическому зуму. На практике оба смартфона делают фотографии хорошего качества

По мнению эксперта, Samsung стоит поработать над съемкой при слабом освещении, поскольку в таких условиях iPhone делает лучшие фото. Однако Galaxy S26 Ultra имеет больше режимов съемки, включая профессиональный режим с ручным управлением и в целом произвел немного лучшее впечатление во время тестов.

Аккумулятор

Galaxy S26 Ultra имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, а iPhone 17 Pro Max получил батарею на 4823 мАч или 5088 мАч, в зависимости от наличия слота для SIM-карты. Наличие физической SIM-карты означает меньший аккумулятор и меньшее время работы от аккумулятора.

Несмотря на меньшую емкость аккумулятора, iPhone 17 Pro Max со слотом для SIM-карты дольше работает без подзарядки, чем Galaxy S26 Ultra. Во время тестирования флагман Apple продержался 17 часов и 54 минуты, тогда как его конкурент выдержал 16 часов и 40 минут.

Оба телефона поддерживают одинаковую скорость беспроводной зарядки Qi2.2 мощностью 25 Вт. При этом только iPhone 17 Pro Max имеет встроенную магнитную панель для беспроводной зарядки и магнитных аксессуаров.

Программное обеспечение и ИИ

iPhone 17 Pro Max работает на iOS 26, тогда как Galaxy S26 Ultra получил One UI 8.5 на базе Android 16. По словам эксперта, здесь выбор зависит от личных предпочтений, однако можно сравнить отдельные функции, особенно связанные с ИИ.

Как отмечает Притчард, Samsung активнее внедряет функции искусственного интеллекта, тогда как Apple несколько отстает в этой сфере. Хотя iPhone 17 Pro Max имеет неплохой набор ИИ-инструментов, Galaxy S26 Ultra предлагает то же самое и даже больше.

Цена

iPhone 17 Pro Max вышел в прошлом году с начальной ценой 1199 долларов за вариант на 256 ГБ памяти, тогда как версия на 512 ГБ стоила 1399 долларов, 1 ТБ — 1599 долларов, а 2 ТБ — 1999 долларов.

Galaxy S26 Ultra поступил в продажу в марте этого года по начальной цене 1299 долларов за модель на 256 ГБ. Смартфон на 512 ГБ стоил 1499 долларов, а на 1 ТБ — 1699 долларов. Варианта с 2 ТБ нет, однако в других конфигурациях iPhone 17 Pro Max на 100 долларов дешевле.

Выводы

В общем Притчард пришел к выводу, что невозможно назвали однозначного победителя, когда речь идет о противостоянии между iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. Выбор неизбежно сведется к личным предпочтениям пользователей. Тем не менее, оба смартфона имеют объективные недостатки и преимущества.

"Подразделение искусственного интеллекта Apple на световые годы отстает от того, что придумали Samsung (и Google), и этот разрыв со временем только увеличивается. В то же время меня до сих пор удивляет, что телефоны Galaxy Ultra в течение последних нескольких лет были дороже iPhone Pro Max", — подчеркнул эксперт.

