iPhone 17 Pro Max проти Galaxy S26 Ultra: який флагман краще купити у 2026 році (фото)

iPhone 17 Pro Max та Galaxy S26 Ultra отримали найкраще та найновіше обладнання, яке сьогодні можуть запропонувати компанії Apple та Samsung.

Оглядач смартфонів Том Прітчард випробував Samsung Galaxy S26 Ultra та Apple iPhone 17 Pro Max, щоб визначити, який флагман краще купити у 2026 році. Результатами тестування він поділився у своїй статті для Tom's Guide.

Дизайн

Galaxy S26 Ultra має чітко виражений виступ камери, подібний до Z Fold 7, а також два виступаючі датчики камери — вторинний телеоб'єктив і датчик глибини. Також є вбудований стилус S Pen, доступний знизу, поруч із портом заряджання.

iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Tom's Guide

iPhone 17 Pro Max оснащений класичною для iPhone камерою з трьома об'єктивами, розташованими на окремому "острові", що простягається по всій ширині корпусу. Apple обіцяє, що цей піднятий край також допомагає розсіювати тепло зсередини телефону.

Як Samsung, так і Apple замінили титанову рамку на посилений алюміній. Galaxy S26 Ultra отримав повністю скляну задню панель, виготовлену з Gorilla Glass Victus 2, тоді як iPhone використовує керамічне скло Ceramic Shield лише в нижній половині телефону.

Смартфони мають приблизно однакові габарити. iPhone 17 Pro Max трохи товщий, коротший та важчий. Але це важко помітити неозброєним оком.

Дисплей

Обидва смартфони оснащені 6,9-дюймовими OLED-дисплеями та пропонують адаптивну частоту оновлення LTPO 1-120 Гц. При цьому Galaxy S26 Ultra має роздільну здатність WQHD+ (1440 x 3120) з щільністю пікселів 500ppi, а iPhone 17 Pro Max трохи нижчу — 1320 x 2868.

Samsung проти Google Pixel: який смартфон на Android вибрати у 2026 році (фото)

Під час тестів iPhone 17 Pro Max виявився трохи яскравішим, з піковою яскравістю 1899 ніт порівняно з 1806 нітами у Samsung. В обох випадках це значно нижче, ніж зазначені в характеристиках 3000 та 2600 ніт.

iPhone 17 Pro Max мав дещо нижчий показник Delta-e — 0,26, порівняно з 0,29 у Samsung. Це означає, що точність відтворення кольорів Apple трохи краща.

Дисплеї iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Tom's Guide

Однак вирішальною перевагою Galaxy S26 Ultra став дисплей конфіденційності, яким поки не може похвалитися жоден інший смартфон. Коли ця функція активована, інші люди не можуть бачити, що відбувається на екрані, якщо вони не дивляться прямо на нього.

Продуктивність

iPhone 17 Pro Max працює на чипі Apple A19 Pro, а Galaxy S26 Ultra використовує Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В одноядерних бенчмарк-тестах A19 Pro все ще перевершує Snapdragon, але різниця досить незначна (3871 проти 3785 балів). Натомість у багатоядерному тестуванні флагман Samsung залишив позаду свого конкурента від Apple (11 563 проти 9 968 балів).

Що стосується обробки графіки, Galaxy S26 Ultra набрав 6645 балів у тесті 3DMark Wild Life Extreme Unlimited із середньою частотою кадрів 39,8 кадрів за секунду. Тим часом iPhone 17 Pro Max відставав з результатами 5855 та 35,03 кадрів за секунду.

Камери

На папері камера Galaxy S26 Ultra перевершує iPhone 17 Pro Max завдяки своєму 200-мегапіксельному основному об’єктиву та 5-кратному оптичному зуму. На практиці обидва смартфони роблять фотографії хорошої якості

На думку експерта, Samsung варто попрацювати над зйомкою при слабкому освітленні, оскільки в таких умовах iPhone робить кращі фото. Однак Galaxy S26 Ultra має більше режимів зйомки, включно з професійним режимом з ручним керуванням та загалом справив трохи краще враження під час тестів.

Акумулятор

Galaxy S26 Ultra має акумулятор ємністю 5000 мАг, а iPhone 17 Pro Max отримав батарею на 4823 мАг або 5088 мАг, залежно від наявності слота для SIM-картки. Наявність фізичної SIM-картки означає менший акумулятор і менший час роботи від акумулятора.

Попри меншу ємність акумулятора, iPhone 17 Pro Max зі слотом для SIM-картки довше працює без підзарядки, ніж Galaxy S26 Ultra. Під час тестування флагман Apple протримався 17 годин і 54 хвилини, тоді як його конкурент витримав 16 годин і 40 хвилин.

Обидва телефони підтримують однакову швидкість бездротової зарядки Qi2.2 потужністю 25 Вт. При цьому лише iPhone 17 Pro Max має вбудовану магнітну панель для бездротової зарядки та магнітних аксесуарів.

Програмне забезпечення та ШІ

iPhone 17 Pro Max працює на iOS 26, тоді як Galaxy S26 Ultra отримав One UI 8.5 на базі Android 16. За словами експерта, тут вибір залежить від особистих вподобань, однак можна порівняти окремі функції, особливо пов'язані зі ШІ.

Як зазначає Прітчард, Samsung активніше впроваджує функції штучного інтелекту, тоді як Apple дещо відстає в цій сфері. Хоча iPhone 17 Pro Max має непоганий набір ШІ-інструментів, Galaxy S26 Ultra пропонує те ж саме та навіть більше.

Ціна

iPhone 17 Pro Max вийшов минулого року з початковою ціною 1199 доларів за варіант на 256 ГБ пам’яті, тоді як версія на 512 ГБ коштувала 1399 доларів, 1 ТБ — 1599 доларів, а 2 ТБ — 1999 доларів.

Galaxy S26 Ultra надійшов у продаж у березні цього року за початковою ціною 1299 доларів за модель на 256 ГБ. Смартфон на 512 ГБ коштував 1499 доларів, а на 1 ТБ — 1699 доларів. Варіанту з 2 ТБ немає, однак в інших конфігураціях iPhone 17 Pro Max на 100 доларів дешевший.

Висновки

Загалом Прітчард дійшов до висновку, що неможливо назвали однозначного переможця, коли йдеться про протистояння між iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S26 Ultra. Вибір неминуче зведеться до особистих уподобань користувачів. Тим не менш, обидва смартфони мають об’єктивні недоліки та переваги.

"Підрозділ штучного інтелекту Apple на світлові роки відстає від того, що придумали Samsung (і Google), і цей розрив з часом лише збільшується. Водночас мене досі дивує, що телефони Galaxy Ultra протягом останніх кількох років були дорожчими за iPhone Pro Max", — наголосив експерт.

Нагадаємо, Samsung Galaxy S26 Plus пропонує флагманські характеристики, однак губиться на тлі інших моделей серії.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли трирічний смартфон Samsung Galaxy S23 з флагманом Galaxy S26.