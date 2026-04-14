Чудовий смартфон, про який мало говорять: експерт протестував Galaxy S26 Plus (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S26 Plus пропонує флагманські характеристики, однак ризикує залишись непоміченим на тлі інших моделей серії Galaxy S26.

Samsung Galaxy S26 Plus є проміжною ланкою між базовим Galaxy S26 та найбільш просунутим флагманом серії — Galaxy S26 Ultra. Переваги та недоліки цього смартфона розглянув експерт порталу Tom's Guide Річард Прайдей.

Корпус та дисплей

Розмір і вага Galaxy S26 Plus ідентичні минулорічному S25 Plus, як і клас захисту від води та пилу IP68. Незмінним також залишилось загартоване захисне скло Gorilla Glass Victus 2 спереду та ззаду.

Samsung Galaxy S26 Plus Фото: Tom's Guide

Galaxy S26 Plus отримав 6,7-дюймовий екран з чіткою роздільною здатністю QHD та частотою оновлення 1-120 Гц. Він більший, ніж 6,3-дюймовий дисплей Galaxy S26, однак менший за 6,9-дюймову панель Galaxy S26 Ultra.

В ході тестування Galaxy S26 Plus продемонстрував, що його екран яскравіший, барвистіший та точніший, ніж у iPhone 17 Pro Max. Він також перевершує Google Pixel 10 Pro XL за кольоровим охопленням та точністю.

Камера та продуктивність

Galaxy S26 Plus отримав 50-мегапіксельну основну камеру, 12-мегапіксельну надширококутну камеру та 10-мегапіксельну 3-кратну телеоб'єктивну камеру. Також є 12-мегапіксельна фронтальна камера. Аналогічна конфігурація використовується у базовому Galaxy S26.

Дешевша альтернатива флагману Samsung: трирічний Galaxy S23 порівняли з новим Galaxy S26

Продуктивність смартфона залежить від того, де його купити. Для огляду експерти використовували модель, придбану в США, яка отримала процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однак у більшості країн цей смартфон працює на Exynos 2600.

Тести показали, що Galaxy S26 Plus з чипом Snapdragon досить легко перевершує своїх двох основних конкурентів від Apple та Google. Єдиним винятком є одноядерна продуктивність, де iPhone виграє, але не набагато. Версія з Exynos все ще перевершує конкурентів за тими ж показниками, проте не з таким великим відривом.

Galaxy S26 Plus доступний з 256 ГБ або 512 ГБ пам'яті. В обох випадках смартфон пропонуватиме 12 ГБ оперативної пам'яті, чого достатньо для багатозадачності та програм штучного інтелекту (ШІ).

Акумулятор та ПЗ

Galaxy S25 Plus має акумулятор ємністю 4900 мАг, як і його попередник. За словами експертів, це трохи замало для телефону такого розміру, проте компанії Samsung вдалося вичавити з нього максимум. Під час тестування Galaxy S25 Plus показав результат 13 годин 13 хвилин.

Гра на Galaxy S26 Plus Фото: Tom's Guide

Дротова зарядка потужністю 45 Вт заряджає Galaxy S26 Plus до 40% за 15 хвилин і до 71% за 30 хвилин, що швидше, ніж у iPhone. Також є можливість бездротової зарядки за допомогою спеціального чохла.

Galaxy S26 Plus працює на базі One UI 8.5 з Galaxy AI та його різноманітними функціями зверху. Серед цікавих інструментів — Now Nudge, категоризація скріншотів, режим редагування Photo Assist, Creative Studio та помічник Bixby.

Висновки

На думку експерта, Galaxy S26 Plus виглядає як вигідний варіант порівняно з іншими флагманськими телефонами 2026 року. Проте цільова аудиторія цієї моделі здається дуже вузькою.

Як пояснюює автор, Galaxy S26 Ultra пропонує кращу камеру, триваліший час автономної роботи та унікальний дисплей конфіденційності, однак коштує дорожче. Водночас стандартний Galaxy S26 має таку саму продуктивність та ШІ-функції, але за менші гроші.

"Зрештою я мушу оголосити Galaxy S26 Plus хорошим телефоном, але таким, який я не буду рекомендувати одразу багатьом людям. S26 Ultra відчуватиметься як набагато кращий апгрейд, незалежно від того, який телефон ви обираєте, а стандартний Galaxy S26 — кращий вибір з точки зору вартості", — підсумував автор огляду.

Нагадаємо, експерти порівняли два найновіші смартфони Samsung середнього класу — Galaxy A37 та Galaxy A57.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали основні відмінності між флагманами Samsung та Google Pixel.