Отличный смартфон, о котором мало говорят: эксперт протестировал Galaxy S26 Plus (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S26 Plus предлагает флагманские характеристики, однако рискует остаться незамеченным на фоне других моделей серии Galaxy S26.

Samsung Galaxy S26 Plus является промежуточным звеном между базовым Galaxy S26 и наиболее продвинутым флагманом серии — Galaxy S26 Ultra. Преимущества и недостатки этого смартфона рассмотрел эксперт портала Tom's Guide Ричард Прайдей.

Корпус и дисплей

Размер и вес Galaxy S26 Plus идентичны прошлогоднему S25 Plus, как и класс защиты от воды и пыли IP68. Неизменным также осталось закаленное защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 спереди и сзади.

Samsung Galaxy S26 Plus

Galaxy S26 Plus получил 6,7-дюймовый экран с четким разрешением QHD и частотой обновления 1-120 Гц. Он больше, чем 6,3-дюймовый дисплей Galaxy S26, однако меньше 6,9-дюймовой панели Galaxy S26 Ultra.

В ходе тестирования Galaxy S26 Plus продемонстрировал, что его экран ярче, красочнее и точнее, чем у iPhone 17 Pro Max. Он также превосходит Google Pixel 10 Pro XL по цветовому охвату и точности.

Камера и производительность

Galaxy S26 Plus получил 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 10-мегапиксельную 3-кратную телеобъективную камеру. Также есть 12-мегапиксельная фронтальная камера. Аналогичная конфигурация используется в базовом Galaxy S26.

Производительность смартфона зависит от того, где его купить. Для обзора эксперты использовали модель, приобретенную в США, которая получила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако в большинстве стран этот смартфон работает на Exynos 2600.

Тесты показали, что Galaxy S26 Plus с чипом Snapdragon довольно легко превосходит своих двух основных конкурентов от Apple и Google. Единственным исключением является одноядерная производительность, где iPhone выигрывает, но не намного. Версия с Exynos все еще превосходит конкурентов по тем же показателям, однако не с таким большим отрывом.

Galaxy S26 Plus доступен с 256 ГБ или 512 ГБ памяти. В обоих случаях смартфон будет предлагать 12 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для многозадачности и программ искусственного интеллекта (ИИ).

Аккумулятор и ПО

Galaxy S25 Plus имеет аккумулятор емкостью 4900 мАч, как и его предшественник. По словам экспертов, это немного маловато для телефона такого размера, однако компании Samsung удалось выжать из него максимум. Во время тестирования Galaxy S25 Plus показал результат 13 часов 13 минут.

Проводная зарядка мощностью 45 Вт заряжает Galaxy S26 Plus до 40% за 15 минут и до 71% за 30 минут, что быстрее, чем у iPhone. Также есть возможность беспроводной зарядки с помощью специального чехла.

Galaxy S26 Plus работает на базе One UI 8.5 с Galaxy AI и его разнообразными функциями сверху. Среди интересных инструментов — Now Nudge, категоризация скриншотов, режим редактирования Photo Assist, Creative Studio и помощник Bixby.

Выводы

По мнению эксперта, Galaxy S26 Plus выглядит как выгодный вариант по сравнению с другими флагманскими телефонами 2026 года. Однако целевая аудитория этой модели кажется очень узкой.

Как объясняет автор, Galaxy S26 Ultra предлагает лучшую камеру, длительное время автономной работы и уникальный дисплей конфиденциальности, однако стоит дороже. В то же время стандартный Galaxy S26 имеет такую же производительность и ИИ-функции, но за меньшие деньги.

"В конце концов я должен объявить Galaxy S26 Plus хорошим телефоном, но таким, который я не буду рекомендовать сразу многим людям. S26 Ultra будет ощущаться как гораздо лучший апгрейд, независимо от того, какой телефон вы выбираете, а стандартный Galaxy S26 — лучший выбор с точки зрения стоимости", — подытожил автор обзора.

