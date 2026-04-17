Дизайн і кольори iPhone 18 Pro витекли в мережу до прем'єри: чим порадує смартфон Apple (фото)

Apple тестує чотири нові кольори для лінійки iPhone 18 Pro, головним з яких стане глибокий винно-червоний відтінок. Компанія також оновить фронтальний виріз екрана і випустить складаний смартфон завтовшки менше ніж 5 міліметрів.

Подробиці про колірну палітру, зовнішні зміни нових флагманів і графік презентацій Apple повідомляє MacWorld.

Нові кольори iPhone Pro

Відтінок Dark Cherry (темно-вишневий) стане центральним кольором серії і замінить торішній помаранчевий Cosmic Orange. Інсайдери опублікували внутрішні коди Pantone для версій, що розробляються. У тестову лінійку також увійшли світло-блакитний (Light Blue, Pantone 2121), темно-сірий (Dark Gray, Pantone 426C) і класичний сріблястий (Silver, Pantone 427C). Інформації про чорний колір немає. Пристрої поки не перейшли в стадію масового виробництва, тому фінальна палітра може змінитися.

Загальна геометрія корпусу iPhone 18 Pro залишиться колишньою, але отримає точкові доопрацювання. Головне з них — площа вирізу Dynamic Island зменшиться. Це збільшить корисний простір дисплея для відображення контенту. Інженери також переробили задню скляну панель. Зазор між основною поверхнею і виступаючим блоком камер скоротиться, що зробить перехід матеріалів більш плавним і безшовним.

Попередні нові забарвлення для iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Складаний iPhone Ultra

Складаний смартфон Apple у розкладеному стані отримає пропорції iPad mini. Товщина корпусу складе 4,7 мм — пристрій виявиться тоншим за модель iPhone Air (5,6 мм). Апарат оснастять подвійною основною камерою і двома фронтальними сенсорами (на зовнішньому і внутрішньому екранах). Складна модель вийде в строгих кольорах: сріблясто-білому і темно-синьому (Indigo). Яскравих відтінків базових iPhone для цього пристрою не передбачено.

Дати презентацій Apple

Анонс преміальних моделей iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і складного смартфона заплановано на вересень 2026 року. Базова версія iPhone 18, модель 18e і ультратонкий Air надійдуть у продаж пізніше — у першій половині 2027 року.

Раніше повідомлялося, що червоний iPhone 18 Pro показали в мережі до анонсу. Інформатор Digital Chat Station опублікував концептуальні зображення iPhone 18 Pro в новому відтінку Deep Red.

Також Фокус писав, який флагман краще купити у 2026 році. iPhone 17 Pro Max і Galaxy S26 Ultra отримали найкраще оснащення, яке сьогодні можуть запропонувати компанії Apple і Samsung.