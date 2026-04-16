Червоний iPhone 18 Pro показали в мережі до анонсу: яким буде флагман Apple (фото)
Головним кольором смартфона Apple iPhone 18 Pro стане темно-червоний, повідомляють інсайдери. Однак Pro-моделі знову можуть не отримати чорного варіанту.
Інформатор Digital Chat Station опублікував концептуальні зображення iPhone 18 Pro у новому відтінку Deep Red. Реліз iPhone 18 Pro і Pro Max заплановано на осінь 2026 року, пише Phone Arena.
Згідно з витоками, постачальники компонентів підтверджують, що подібні кольори зараз тестують багато виробників, зокрема Android-смартфонів. Глибокий червоний здатний може стати одним з найпривабливіших кольорів в історії лінійки, продовживши успішну низку рішень останніх років з синім, фіолетовим і помаранчевим кольорами.
Однак згідно з більшістю звітів, Apple не планує повертати чорний колір у лінійку Pro, залишивши його ексклюзивом для майбутніх складних моделей iPhone Fold.
Крім нового кольору, лінійку iPhone 18 Pro чекає масштабний апгрейд апаратної частини, повідомляє MacRumors. Одним із головних нововведень стане процесор A20 Pro, виконаний за передовим 2-нанометровим техпроцесом TSMC. Він забезпечить приріст продуктивності на 15% і поліпшення енергоефективності на 30%. У зв'язці зі збільшеною до рекордних 5100-5200 мАг батареєю в моделі Pro Max це повинно забезпечити безпрецедентний час автономної роботи, хоча і зробить смартфон трохи товщим і важчим.
Значні зміни торкнуться і камер. Apple планує вперше впровадити в основний 48-мегапіксельний модуль механічно змінювану діафрагму. Це дасть змогу користувачам фізично регулювати кількість світла, що надходить, і глибину різкості, наближаючи можливості смартфона до професійних дзеркальних камер. Крім того, компанія може використовувати нові тришарові сенсори від Samsung, які обіцяють зниження цифрового шуму і розширення динамічного діапазону.
Серед інших очікуваних поліпшень — зменшений приблизно на 35% виріз Dynamic Island, впровадження власного 5G-модема другого покоління (C2) з поліпшеною енергоефективністю, а також потенційна підтримка повноцінного супутникового 5G-інтернету. При цьому Apple має намір здешевити виробництво сенсорної кнопки Camera Control, прибравши з неї ємнісний шар, але зберігши при цьому всі функції розпізнавання сили натискання.
