Червоний iPhone 18 Pro показали в мережі до анонсу: яким буде флагман Apple (фото)

Головним кольором смартфона Apple iPhone 18 Pro стане темно-червоний, повідомляють інсайдери. Однак Pro-моделі знову можуть не отримати чорного варіанту.

Інформатор Digital Chat Station опублікував концептуальні зображення iPhone 18 Pro у новому відтінку Deep Red. Реліз iPhone 18 Pro і Pro Max заплановано на осінь 2026 року, пише Phone Arena.

Згідно з витоками, постачальники компонентів підтверджують, що подібні кольори зараз тестують багато виробників, зокрема Android-смартфонів. Глибокий червоний здатний може стати одним з найпривабливіших кольорів в історії лінійки, продовживши успішну низку рішень останніх років з синім, фіолетовим і помаранчевим кольорами.

Однак згідно з більшістю звітів, Apple не планує повертати чорний колір у лінійку Pro, залишивши його ексклюзивом для майбутніх складних моделей iPhone Fold.

Так може виглядати iPhone 18 Pro у новому кольорі Фото: Digital Chat Station

Крім нового кольору, лінійку iPhone 18 Pro чекає масштабний апгрейд апаратної частини, повідомляє MacRumors. Одним із головних нововведень стане процесор A20 Pro, виконаний за передовим 2-нанометровим техпроцесом TSMC. Він забезпечить приріст продуктивності на 15% і поліпшення енергоефективності на 30%. У зв'язці зі збільшеною до рекордних 5100-5200 мАг батареєю в моделі Pro Max це повинно забезпечити безпрецедентний час автономної роботи, хоча і зробить смартфон трохи товщим і важчим.

Значні зміни торкнуться і камер. Apple планує вперше впровадити в основний 48-мегапіксельний модуль механічно змінювану діафрагму. Це дасть змогу користувачам фізично регулювати кількість світла, що надходить, і глибину різкості, наближаючи можливості смартфона до професійних дзеркальних камер. Крім того, компанія може використовувати нові тришарові сенсори від Samsung, які обіцяють зниження цифрового шуму і розширення динамічного діапазону.

Серед інших очікуваних поліпшень — зменшений приблизно на 35% виріз Dynamic Island, впровадження власного 5G-модема другого покоління (C2) з поліпшеною енергоефективністю, а також потенційна підтримка повноцінного супутникового 5G-інтернету. При цьому Apple має намір здешевити виробництво сенсорної кнопки Camera Control, прибравши з неї ємнісний шар, але зберігши при цьому всі функції розпізнавання сили натискання.

Раніше повідомляли про гідного конкурента для iPhone 17e і Pixel 10a. Середньобюджетний смартфон Nothing Phone 4a Pro отримав відмінні характеристики, які ставлять його на один рівень з відомими аналогами.

Також Фокус писав, який флагман краще купити у 2026 році- iPhone 17 Pro Max або Galaxy S26 Ultra. Телефони отримали передове оснащення, і оглядач визначив переможця за результатами тестування.