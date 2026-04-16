Красный iPhone 18 Pro показали в сети до анонса: каким будет флагман Apple (фото)

Главным цветом смартфона Apple iPhone 18 Pro станет темно-красный, сообщают инсайдеры. Однако Pro-модели вновь могут не получить черного варианта.

Информатор Digital Chat Station опубликовал концептуальные изображения iPhone 18 Pro в новом оттенке Deep Red. Релиз iPhone 18 Pro и Pro Max запланирован на осень 2026 года, пишет Phone Arena.

Согласно утечкам, поставщики компонентов подтверждают, что подобные цвета сейчас тестируют многие производители, в том числе Android-смартфонов. Глубокий красный способен может стать одним из самых привлекательных цветов в истории линейки, продолжив успешную череду решений последних лет с синим, фиолетовым и оранжевым цветами.

Однако согласно большинству отчетов, Apple не планирует возвращать черный цвет в линейку Pro, оставив его эксклюзивом для будущих складных моделей iPhone Fold.

Так может выглядеть iPhone 18 Pro в новом цвете Фото: Digital Chat Station

Помимо нового цвета, линейку iPhone 18 Pro ждет масштабный апгрейд аппаратной части, сообщает MacRumors. Одним из главных нововведений станет процессор A20 Pro, выполненный по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Он обеспечит прирост производительности на 15% и улучшение энергоэффективности на 30%. В связке с увеличенной до рекордных 5100-5200 мАч батареей в модели Pro Max это должно обеспечить беспрецедентное время автономной работы, хотя и сделает смартфон немного толще и тяжелее.

Значительные изменения коснутся и камер. Apple планирует впервые внедрить в основной 48-мегапиксельный модуль механически изменяемую диафрагму. Это позволит пользователям физически регулировать количество поступающего света и глубину резкости, приближая возможности смартфона к профессиональным зеркальным камерам. Кроме того, компания может использовать новые трехслойные сенсоры от Samsung, которые обещают снижение цифрового шума и расширение динамического диапазона.

Среди других ожидаемых улучшений — уменьшенный примерно на 35% вырез Dynamic Island, внедрение собственного 5G-модема второго поколения (C2) с улучшенной энергоэффективностью, а также потенциальная поддержка полноценного спутникового 5G-интернета. При этом Apple намерена удешевить производство сенсорной кнопки Camera Control, убрав из нее емкостный слой, но сохранив при этом все функции распознавания силы нажатия.

