Красный iPhone 18 Pro показали в сети до анонса: каким будет флагман Apple (фото)
Главным цветом смартфона Apple iPhone 18 Pro станет темно-красный, сообщают инсайдеры. Однако Pro-модели вновь могут не получить черного варианта.
Информатор Digital Chat Station опубликовал концептуальные изображения iPhone 18 Pro в новом оттенке Deep Red. Релиз iPhone 18 Pro и Pro Max запланирован на осень 2026 года, пишет Phone Arena.
Согласно утечкам, поставщики компонентов подтверждают, что подобные цвета сейчас тестируют многие производители, в том числе Android-смартфонов. Глубокий красный способен может стать одним из самых привлекательных цветов в истории линейки, продолжив успешную череду решений последних лет с синим, фиолетовым и оранжевым цветами.
Однако согласно большинству отчетов, Apple не планирует возвращать черный цвет в линейку Pro, оставив его эксклюзивом для будущих складных моделей iPhone Fold.
Помимо нового цвета, линейку iPhone 18 Pro ждет масштабный апгрейд аппаратной части, сообщает MacRumors. Одним из главных нововведений станет процессор A20 Pro, выполненный по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Он обеспечит прирост производительности на 15% и улучшение энергоэффективности на 30%. В связке с увеличенной до рекордных 5100-5200 мАч батареей в модели Pro Max это должно обеспечить беспрецедентное время автономной работы, хотя и сделает смартфон немного толще и тяжелее.
Значительные изменения коснутся и камер. Apple планирует впервые внедрить в основной 48-мегапиксельный модуль механически изменяемую диафрагму. Это позволит пользователям физически регулировать количество поступающего света и глубину резкости, приближая возможности смартфона к профессиональным зеркальным камерам. Кроме того, компания может использовать новые трехслойные сенсоры от Samsung, которые обещают снижение цифрового шума и расширение динамического диапазона.
Среди других ожидаемых улучшений — уменьшенный примерно на 35% вырез Dynamic Island, внедрение собственного 5G-модема второго поколения (C2) с улучшенной энергоэффективностью, а также потенциальная поддержка полноценного спутникового 5G-интернета. При этом Apple намерена удешевить производство сенсорной кнопки Camera Control, убрав из нее емкостный слой, но сохранив при этом все функции распознавания силы нажатия.
