Достойный конкурент для iPhone 17e и Pixel 10a: эксперт оценил новый бюджетный смартфон (фото)

Среднебюджетный смартфон Nothing Phone 4a Pro получил отличные характеристики, которые ставят его на один уровень с Apple iPhone 17e и Google Pixel 10a.

При стартовой цене 499 долларов Nothing Phone 4a Pro предлагает мощную камеру, новый цельнометаллический дизайн и большую матрицу глифов, чем у его предшественника. Подробнее новинку рассмотрел эксперт Tom's Guide Том Притчард.

Как отмечает обозреватель, Nothing Phone 4a Pro нельзя назвать флагманским смартфоном, однако он является одним из лучших в своей ценовой категории. Это устройство ориентировано на тех, кто хочет получить премиальный опыт, подобный флагманскому.

Nothing Phone 4a Pro имеет полностью металлический корпус, а не полупрозрачный пластик, как на других устройствах. Он выйдет в серебристом, черном и розовом цветах. Также можно выбрать одну из двух конфигураций памяти: с 8 ГБ/128 ГБ или 12 ГБ/256 ГБ.

Смартфон Nothing тоньше, чем iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Он также получил 6,83-дюймовую AMOLED-панель, изготовленную из Gorilla Glass 7i, как у недавно выпущенного Pixel 10a. При этом Phone 4a Pro имеет более высокую заявленную частоту обновления и пиковую яркость, чем его конкурент от Google.

Камеры Nothing Phone 4a Pro на бумаге выглядят на удивление хорошо, как для смартфона до 500 долларов. Речь идет о 50-мегапиксельном сенсоре с диафрагмой f/1.88, 50-мегапиксельном телеобъективе (f/1.88) с 3,5-кратным оптическим зумом и 7-кратным зумом "в матрице" и сверхширокоугольном объективе 8 МП (f/2.2). Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП (f/2.2).

Nothing Phone 4a Pro оснащен чипсетом Snapdragon 7s Gen 4 и аккумулятором емкостью 5080 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт. Устройство работает под управлением Nothing OS 4.1, которая базируется на Android 16. Это программное обеспечение предлагает более минималистичный подход и меньше отвлекающих факторов, чем другие версии Android.

В целом эксперты довольно оптимистично настроены относительно успеха Nothing Phone 4a Pro. Окончательные выводы можно будет сделать после практического тестирования, однако заявленные характеристики выглядят превосходно.

"Я бы не хотел, чтобы он соревновался с такими моделями, как iPhone 17 Pro Max или Pixel 10 Pro XL, но по сравнению с iPhone 17e и Pixel 10a? Этот смартфон определенно может претендовать на звание лучшего бюджетного телефона", — подытожил Притчард.

