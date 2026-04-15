Достойний конкурент для iPhone 17e та Pixel 10a: експерт оцінив новий бюджетний смартфон (фото)

Середньобюджетний смартфон Nothing Phone 4a Pro отримав чудові характеристики, які ставлять його на один рівень з Apple iPhone 17e та Google Pixel 10a.

При стартовій ціні 499 доларів Nothing Phone 4a Pro пропонує потужну камеру, новий суцільнометалевий дизайн та більшу матрицю гліфів, ніж у його попередника. Детальніше новинку розглянув експерт Tom's Guide Том Прітчард.

Як зазначає оглядач, Nothing Phone 4a Pro не можна назвати флагманським смартфоном, однак він є одним з найкращих у своїй ціновій категорії. Цей пристрій орієнтований на тих, хто хоче отримати преміальний досвід, подібний до флагманського.

Nothing Phone 4a Pro Фото: Nothing

Nothing Phone 4a Pro має повністю металевий корпус, а не напівпрозорий пластик, як на інших пристроях. Він вийде у сріблястому, чорному та рожевому кольорах. Також можна обрати одну з двох конфігурацій пам’яті: з 8 ГБ/128 ГБ або 12 ГБ/256 ГБ.

Відео дня

Смартфон Nothing тонший, ніж iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Він також отримав 6,83-дюймову AMOLED-панель, виготовлену з Gorilla Glass 7i, як у нещодавно випущеного Pixel 10a. При цьому Phone 4a Pro має вищу заявлену частоту оновлення та пікову яскравість, ніж його конкурент від Google.

Nothing Phone 4a Pro Фото: Android Central

Камери Nothing Phone 4a Pro на папері виглядають напрочуд добре, як для смартфона до 500 доларів. Йдеться про 50-мегапіксельний сенсор із діафрагмою f/1.88, 50-мегапіксельний телеоб'єктив (f/1.88) із 3,5-кратним оптичним зумом та 7-кратним зумом "в матриці" та надширококутний об'єктив 8 МП (f/2.2). Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП (f/2.2).

Nothing Phone 4a Pro оснащений чипсетом Snapdragon 7s Gen 4 та акумулятором ємністю 5080 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 50 Вт. Пристрій працює під управлінням Nothing OS 4.1, яка базується на Android 16. Це програмне забезпечення пропонує більш мінімалістичний підхід і менше відволікаючих факторів, ніж інші версії Android.

Важливо

Чудовий смартфон, про який мало говорять: експерт протестував Galaxy S26 Plus (фото)

Загалом експерти досить оптимістично налаштовані щодо успіху Nothing Phone 4a Pro. Остаточні висновки можна буде зробити після практичного тестування, однак заявлені характеристики виглядають чудово.

"Я б не хотів, щоб він змагався з такими моделями, як iPhone 17 Pro Max чи Pixel 10 Pro XL, але порівняно з iPhone 17e та Pixel 10a? Цей смартфон безперечно може претендувати на звання найкращого бюджетного телефону", — підсумував Прітчард.

Нагадаємо, експерт порівняв камери трьох флагманських смартфонів — Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 та Oppo Find X9 Pro.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали Motorola Razr Ultra (2025) найкращим компактним смартфоном на Android.