Найкращий компактний смартфон на Android: на яку модель варто звернути увагу (фото)

Motorola Razr Ultra (2025) вважається одним з найміцніших та найбільш візуально привабливих складаних смартфонів, що доступні сьогодні на ринку.

Складаний Motorola Razr Ultra (2025), який порадував покращеною системою шарнірів та продуктивністю, отримав звання найкращого компактного смартфона на Android у 2026 році за версією ZDNET.

Як зазначають у виданні, зовнішній дисплей Motorola підтримує практично будь-який застосунок. Тобто користувачі можуть переглядати вебсторінки, грати в ігри, гортати TikTok та виконувати інші завдання на смартфоні, що складений навпіл. Його прямий конкурент Samsung Galaxy Z Flip більш обмежений у цьому плані.

Motorola Razr Ultra 2025 Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra (2025) має текстуровану задню частину, включаючи нове оздоблення з алькантари та дерева. Експерти відзначили, що його зручніше тримати в руці, ніж складані пристрої від інших брендів.

Відео дня

Важливо

Продуктивність Motorola Razr Ultra (2025) підтримується оновленим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Смартфон також отримав 16 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 4700 мАг.

В Україні ціна Motorola Razr Ultra (2025) в конфігурації 16/512 ГБ складає від 38 927 грн до 54 999 грн. Варіант на 16/1 ТБ коштує від 51 996 грн до 59 960 грн.

Технічні характеристики Motorola Razr Ultra (2025):

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

розміри дисплеїв — 4 дюйми зовнішній та 7 дюймів внутрішній;

варіанти пам'яті — 512 ГБ, 1 ТБ;

основна камера — 50 МП ширококутна, 50 МП надширококутна;

фронтальна камера — 32 МП;

акумулятор — 4700 мАг.

