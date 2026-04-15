Лучший компактный смартфон на Android: на какую модель стоит обратить внимание (фото)

Motorola Razr Ultra (2025) считается одним из самых прочных и наиболее визуально привлекательных складных смартфонов, доступных сегодня на рынке.

Складной Motorola Razr Ultra (2025), который порадовал улучшенной системой шарниров и производительностью, получил звание лучшего компактного смартфона на Android в 2026 году по версии ZDNET.

Как отмечают в издании, внешний дисплей Motorola поддерживает практически любое приложение. То есть пользователи могут просматривать веб-страницы, играть в игры, листать TikTok и выполнять другие задачи на смартфоне, сложенном пополам. Его прямой конкурент Samsung Galaxy Z Flip более ограничен в этом плане.

Motorola Razr Ultra 2025 Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra (2025) имеет текстурированную заднюю часть, включая новую отделку из алькантары и дерева. Эксперты отметили, что его удобнее держать в руке, чем складные устройства от других брендов.

Производительность Motorola Razr Ultra (2025) поддерживается обновленным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Смартфон также получил 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4700 мАч.

В Украине цена Motorola Razr Ultra (2025) в конфигурации 16/512 ГБ составляет от 38 927 грн до 54 999 грн. Вариант на 16/1 ТБ стоит от 51 996 грн до 59 960 грн.

Технические характеристики Motorola Razr Ultra (2025):

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

размеры дисплеев — 4 дюйма внешний и 7 дюймов внутренний;

варианты памяти — 512 ГБ, 1 ТБ;

основная камера — 50 МП широкоугольная, 50 МП сверхширокоугольная;

фронтальная камера — 32 МП;

аккумулятор — 4700 мАч.

