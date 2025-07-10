Новый флагман: эксперты назвали 5 причин купить Galaxy Z Flip 7 вместо Motorola и Xiaomi

Южнокорейская компания представила линейку своих новых смартфонов. Эта презентация была одним из самых ожидаемых событий этого года. Там были представлены телефоны Galaxy Flip 7 и Fold 7

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Кому-то эта линейка может показаться недостаточно новаторской, отмечает androidauthority.com. Но это на самом деле значительная презентация – ведь при ближайшем рассмотрении становится ясно, что Samsung наконец-то удалось догнать своих китайских конкурентов Oppo и OnePlus – хотя бы в плане дизайна. А в целом эксперты издания советуют пользователям выбрать Samsung Galaxy Z Flip 7.

Удобная «раскладушка»

В первую очередь специалисты отмечали легкость и тонкость нового смартфона Samsung. И он действительно очень удобен – наконец-то приходится иметь дело именно с телефоном, а не с мини-планшетом. Модель Galaxy Z Fold 7 по сравнению с Flip 7 кажется больше и тяжелее.

Эффектный дисплей

В прошлом году у модели Flip был довольно громоздкий дисплей на крышке, который выглядел не очень симпатично. Но на этот раз FlexWindow не только больше, но и занимает всю поверхность, как у складного смартфона Moto Razr 60 Ultra от Motorola.

К тому же, по словам экспертов, телефон наконец-то можно использовать как инструмент, а не как бесконечную ленту новостей: маленький экран избавляет от необходимости постоянно прокручивать страницы.

Адекватная цена

Складные телефоны в этом году стоят особенно дорого. Например, за модель Galaxy Z Fold 7 в США сейчас просят две тысячи долларов — а это может быть цена двух смартфонов Pro-класса.

Тут Z Flip 7 снова выигрывает – ведь его цена начинается от 1100 долларов. «Радует и запястье, и кошелек», – шутят эксперты, имея в виду, что этот смартфон не только более удобный, но и более бюджетный.

Достаточно сильная батарея

Минусом ранних моделей Flip было небольшое время автономной работы. Flip 7 оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мА·ч — не так уж много, но при повседневном использовании он показывает себя довольно мощным, с учетом того, что основную часть времени пользователь проводит за маленьким внешним экраном.

В общем, при среднем использовании такой батареи может хватить на целый день.

Приятный бонус

Пользователи оценили и конструкцию Flip 7, которая позволяет закрыть его, когда разговор окончен. «Можете называть меня старомодным, но есть что-то невероятно приятное в том, чтобы закончить разговор, захлопнув телефон», – пошутил один из экспертов.

Еще отмечают, что камеры на модели Flip несколько уступают камерам Fold. Но это компенсируется удобством, компактностью и более доступной ценой.

Напомним, некоторые эксперты даже дали рекомендации, что купить вместо Galaxy Z Fold 7. По их мнению, новую модель можно заменить прошлогодней Galaxy Z Fold 6 – тем более, что там есть поддержка стилуса.