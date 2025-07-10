Новий флагман: експерти назвали 5 причин купити Galaxy Z Flip 7 замість Motorola і Xiaomi

Південнокорейська компанія представила лінійку своїх нових смартфонів. Ця презентація була однією з найбільш очікуваних подій цього року. Там були представлені телефони Galaxy Flip 7 і Fold 7

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Комусь ця лінійка може здатися недостатньо новаторською, зазначає androidauthority.com. Але це насправді значна презентація — адже при найближчому розгляді стає зрозуміло, що Samsung нарешті вдалося наздогнати своїх китайських конкурентів Oppo і OnePlus — хоча б у плані дизайну. А загалом експерти видання радять користувачам обрати Samsung Galaxy Z Flip 7.

Зручна "розкладачка"

Насамперед фахівці відзначали легкість і тонкість нового смартфона Samsung. І він справді дуже зручний — нарешті доводиться мати справу саме з телефоном, а не з міні-планшетом. Модель Galaxy Z Fold 7 порівняно з Flip 7 здається більшою і важчою.

Ефектний дисплей

Минулого року модель Flip мала доволі громіздкий дисплей на кришці, який виглядав не дуже симпатично. Але цього разу FlexWindow не тільки більший, а й займає всю поверхню, як у складного смартфона Moto Razr 60 Ultra від Motorola.

До того ж, за словами експертів, телефон нарешті можна використовувати як інструмент, а не як нескінченну стрічку новин: маленький екран позбавляє необхідності постійно прокручувати сторінки.

Адекватна ціна

Складні телефони цього року коштують особливо дорого. Наприклад, за модель Galaxy Z Fold 7 у США зараз просять дві тисячі доларів — а це може бути ціна двох смартфонів Pro-класу.

Тут Z Flip 7 знову виграє — адже його ціна починається від 1100 доларів. "Радує і зап'ястя, і гаманець", — жартують експерти, маючи на увазі, що цей смартфон не тільки зручніший, а й бюджетніший.

Досить сильна батарея

Мінусом ранніх моделей Flip був невеликий час автономної роботи. Flip 7 оснащений акумулятором ємністю 4300 мА-год — не так вже й багато, але під час повсякденного використання він показує себе досить потужним, з урахуванням того, що основну частину часу користувач проводить за маленьким зовнішнім екраном.

Загалом, за середнього використання такої батареї може вистачити на цілий день.

Приємний бонус

Користувачі оцінили і конструкцію Flip 7, яка дає змогу закрити його, коли розмову закінчено. "Можете називати мене старомодним, але є щось неймовірно приємне в тому, щоб закінчити розмову, зачинивши телефон", — пожартував один з експертів.

Ще відзначають, що камери на моделі Flip дещо поступаються камерам Fold. Але це компенсується зручністю, компактністю та більш доступною ціною.

Нагадаємо, деякі експерти навіть дали рекомендації, що купити замість Galaxy Z Fold 7. На їхню думку, нову модель можна замінити торішньою Galaxy Z Fold 6 — тим паче, що там є підтримка стилуса.