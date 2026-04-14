Умные очки Apple рассекречены инсайдером: каким будет новый прорыв бренда (фото)

Компания Apple разрабатывает смарт-очки со встроенным искусственным интеллектом, но без дисплея. Прототипы под кодовыми названиями N50 и N401 уже тестируются.

По инсайдерским сведениям, старт массового производства гаджета запланирован на декабрь 2026 года, а публичный релиз ожидается весной или летом 2027 года. О технических особенностях, материалах и дизайне аппарата пишет портал Gizchina.

Что известно

Очки получат оправу из премиального ацетата. Этот материал отличается долговечностью, удерживает цвет и со временем покрывается естественной патиной, в отличие от стандартного пластика. Apple тестирует четыре варианта формы оправы: широкую и узкую квадратные (в стиле Ray-Ban Wayfarer), а также большую и малую круглые. Компания отказалась от партнерства со сторонними брендами и полностью контролирует промышленный дизайн устройства. На передней части оправы разместится овальный блок камер в паре со светодиодными индикаторами.

Відео дня

Судя по всему, гаджет не оснащен встроенными экранами. Взаимодействие с устройством происходит исключительно через встроенные микрофоны, динамики и камеры. Очки будут поддерживать голосового помощника Siri, контекстный ИИ, функцию синхронного перевода, съемку фото и видео, а также телефонные звонки. В конструкции используются две камеры. Первая предназначена для записи медиаконтента в высоком разрешении, вторая отвечает за задачи машинного зрения и пространственную ориентацию по аналогии с гарнитурой Vision Pro.

Концептуальное изображение будущих умных очков Apple Фото: gizchina.com

Сроки релиза и цены

Ожидается, что стартовая стоимость устройства составит около 499 долларов. Модель N50 могут предварительно анонсировать на конференции WWDC в июне 2026 года, чтобы предоставить разработчикам время на создание приложений. Полноценная версия очков дополненной реальности (AR) со встроенными дисплеями разрабатывается в рамках отдельного проекта, релиз которого состоится не раньше 2028 года.

Ранее сообщалось, что любой MacBook может выйти из строя из-за бага в macOS. Apple MacBook, iMac и Mac mini страдают от ошибки macOS, которая приводит к замедлению ноутбуков и прекращению работы многих программ и сайтов.

Также эксперт назвала более дешевую альтернативу iPhone 17 Pro Max. Новый Xiaomi 17 Ultra оснащен одной из самых мощных камер среди смартфонов Android, способной составить конкуренцию флагманам от Apple и Samsung.