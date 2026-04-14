Розумні окуляри Apple розсекречені інсайдером: яким буде новий прорив бренду (фото)

Компанія Apple розробляє смарт-окуляри з вбудованим штучним інтелектом, але без дисплея. Прототипи під кодовими назвами N50 і N401 вже тестуються.

За інсайдерськими відомостями, старт масового виробництва гаджета заплановано на грудень 2026 року, а публічний реліз очікується навесні або влітку 2027 року. Про технічні особливості, матеріали та дизайн апарата пише портал Gizchina.

Що відомо

Окуляри отримають оправу з преміального ацетату. Цей матеріал вирізняється довговічністю, утримує колір і з часом покривається природною патиною, на відміну від стандартного пластику. Apple тестує чотири варіанти форми оправи: широку і вузьку квадратні (у стилі Ray-Ban Wayfarer), а також велику і малу круглі. Компанія відмовилася від партнерства зі сторонніми брендами і повністю контролює промисловий дизайн пристрою. На передній частині оправи розміститься овальний блок камер у парі зі світлодіодними індикаторами.

Судячи з усього, гаджет не оснащений вбудованими екранами. Взаємодія з пристроєм відбувається виключно через вбудовані мікрофони, динаміки і камери. Окуляри підтримуватимуть голосового помічника Siri, контекстний ШІ, функцію синхронного перекладу, зйомку фото і відео, а також телефонні дзвінки. У конструкції використовуються дві камери. Перша призначена для запису медіаконтенту з високою роздільною здатністю, друга відповідає за завдання машинного зору і просторову орієнтацію за аналогією з гарнітурою Vision Pro.

Концептуальне зображення майбутніх розумних окулярів Apple Фото: gizchina.com

Терміни релізу та ціни

Очікується, що стартова вартість пристрою складе близько 499 доларів. Модель N50 можуть попередньо анонсувати на конференції WWDC у червні 2026 року, щоб надати розробникам час на створення додатків. Повноцінну версію окулярів доповненої реальності (AR) із вбудованими дисплеями розробляють у межах окремого проєкту, реліз якого відбудеться не раніше 2028 року.

