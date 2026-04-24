Oppo Find X9 Ultra проти Vivo X300 Ultra: названо смартфон Android з найкращою камерою (фото)

Нещодавно представлені смартфони Oppo Find X9 Ultra та Vivo X300 Ultra позиціонуються як флагмани, орієнтовані на камеру. Наразі вони є одними з найкращих камерофонів на ринку, якщо не найкращими.

Хоча Oppo Find X9 Ultra та Vivo X300 Ultra мають дуже потужні камери, результати тестування дещо різняться. На це вказали експерти порталу Android Headlines.

Камера Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra має три камери на задній панелі. Він отримав 200-мегапіксельну основну камеру (сенсор Sony LYT-901, розмір сенсора 1/1,12 дюйма, оптична стабілізація зображення, PDAF, розмір пікселя 0,7 мм, 35 ​​мм), доповнену 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом (сенсор ISOCELL HPB, розмір сенсора 1/1,4 дюйма, 3,7-кратний оптичний зум, телемакро, OIS, багатонаправлений PDAF, розмір пікселя 0,56 мкм, 85 мм).

Третьою камерою на задній панелі став 50-мегапіксельний надширококутний модуль (сенсор Sony LYT-818, розмір сенсора 1/1,28 дюйма, кут огляду 116 градусів, оптична стабілізація зображення, двопіксельний PDAF, розмір пікселя 1,22 мкм, 14 мм). Також є 5-мегапіксельний мультиспектральний сенсор.

Камера Oppo Find X9 Ultra

На задній панелі Oppo Find X9 Ultra можна помітити чотири камери. Цей смартфон має 200-мегапіксельний модуль від Sony, LYT-901 розміром 1/1,12 дюйма, як і його конкурент від Vivo, однак Oppo пропонує ширшу діафрагму f/1.5 та еквівалент фокусної відстані 23 мм. Є підтримка оптичної стабілізації зображення та PDAF.

Телефон таокж використовує 200-мегапіксельну перикопну телеоб'єктивну камеру. Це 3-кратний телеоб'єктив з сенсором OmniVision OV52A розміром 1/1,28 дюйма з діафрагмою f/2.2. Він являє собою еквівалент 70-мм об'єктива.

Друга перископічна телеоб'єктивна камера — це 50-мегапіксельний модуль ISOCELL JNL. Він має розмір сенсора 1/2,75 дюйма та діафрагму f/3,5. Четверта камера — це 50-мегапіксельний надширококутний модуль від Sony LYT-600 з сенсором 1/1,95 дюйма та діафрагмою f/2,0 (14 мм). Смартфон також має датчик колірного спектру на задній панелі.

Oppo проти Vivo: що показали тести

Щоб порівняти можливості камер Oppo Find X9 Ultra та Vivo X300 Ultra, експерти зробили низку фотографій за різного освітлення. Для наочності одне й те саме зображення знімали обома телефонами з налаштуваннями за замовчуванням.

Тестування показало, що обидва смартфони роблять приголомшливі світлини. Водночас Vivo X300 Ultra використовує більше різкості, ніж Oppo Find X9 Ultra. Фото на смартфон Vivo також тепліші в деяких сценаріях, холодніші в інших.

Фото при денному світлі

Oppo Find X9 Ultra та Vivo X300 Ultra використовують один і той самий сенсор для денних знімків, але роблять дещо різні фото. Експерти зауважили, що колірна температура досить сильно відрізнялася залежно від сцени.

Vivo X300 Ultra зазвичай робив кращі ультраширококутні знімки вдень, що не дивно, враховуючи його характеристики. Його фото мають більше деталей та загалом більш збалансовані. Те саме стосується динамічного діапазону.

З 3-кратним збільшенням обидва телефони знаходяться практично на одному рівні. З 10-кратним збільшенням Oppo Find X9 Ultra справлявся трохи краще, але лише за умови хорошого освітлення.

Фото при слабкому освітленні

За слабкого освітлення Vivo X300 Ultra виявився однозначним лідером. Його фото часто трохи тепліші, що трохи краще відображає реальність. Водночас експерти зауважили, що знімки на вулиці — це питання уподобань. Oppo часто робив предмети на фото трохи яскравішими, однак авторам огляду здебільшого сподобалися фотографії з Vivo.

Vivo X300 Ultra також перемагає, коли йдеться про знімки з надширококутної камери за слабкого освітлення. Оскільки цей смартфон має набагато більший надширококутний сенсор камери, в кадр потрапляє більше світла. Він також пропонує кращий загальний баланс і кращий контроль вуличного освітлення.

Висновки

На думку експертів, Vivo X300 Ultra краще показав себе під час тестів. Oppo Find X9 Ultra не може конкурувати з ним в надширококутному діапазоні, хоча його надширококутні знімки теж дуже хороші. Загалом обидва смартфони мають чудові камери, тож остаточний вибір залежить від вподобань користувача.

Нагадаємо, Apple, схоже, тестує абсолютно нову 200-мегапіксельну перископну телеоб'єктивну камеру для майбутніх iPhone.

Фокус також повідомляв, що майбутній Xiaomi18 Pro Max може отримати дві камери по 200 МП та потужний чипсет.