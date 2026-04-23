Збалансований телефон із чудовою камерою: який бюджетник рекомендують в Україні (фото)

Серед недорогих смартфонів від Motorola є нова модель, яку незаслужено обходять стороною. Розповідаємо, чим цікавий Moto G77.

Moto G77 — апарат з акцентом на якісну камеру і дисплей. Він отримав основний фотосенсор на 108 Мп з оптичною стабілізацією і працює на свіжій версії ОС Android 16. Специфікації, ціни та чесні враження користувачів зібрав Фокус.

Дизайн і дисплей

Смартфон отримав дуже тонкий корпус — всього 7,3 мм при вазі 182 грами. Задня панель виконана із силіконового полімеру (екошкіра), що забезпечує надійний хват і відсутність відбитків пальців. Екран захищений склом Gorilla Glass 7i. Незважаючи на бюджетний статус, модель сертифікована за стандартом MIL-STD-810H і має захист від бризок рівня IP64.

Лицьову панель займає 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Головна особливість екрану — висока пікова яскравість у 5000 ніт, що робить інформацію читабельною навіть під прямими сонячними променями. Роздільна здатність панелі становить 2772x1272 пікселя, забезпечуючи високу щільність пікселів (близько 450 ppi).

Дисплей Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Продуктивність і автономність

Апаратна платформа базується на 6-нанометровому процесорі MediaTek Dimensity 6400. Смартфон поставляється з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Передбачена можливість розширення сховища за допомогою карт microSD. Пристрій працює на "чистій" версії Android 16 без важких надбудов, що позитивно позначається на швидкості роботи інтерфейсу.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5200 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 30 Вт. Набір інтерфейсів включає NFC для безконтактних платежів, Bluetooth 5.4 і підтримку електронних карт eSIM.

Можливості камер

Основний блок камер складається з двох модулів. Головний сенсор на 108 Мп з діафрагмою f/1.7 оснащений системою оптичної стабілізації зображення (OIS), що рідко зустрічається в цьому ціновому сегменті. Це дає змогу отримувати чіткі знімки в умовах слабкого освітлення. Другий модуль — надширококутний на 8 Мп з кутом огляду 119 градусів і вбудованим автофокусом для макрозйомки. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Смартфон здатний записувати відео з роздільною здатністю до 1440p.

Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Відгуки покупців в Україні

Користувачі, які вже купили Moto G77, відзначають плавність роботи екрана і тривалий час автономної роботи — заряду стабільно вистачає на півтора дня. Серед переваг виділяють відсутність зайвого софту в системі та якісний стереозвук із підтримкою Dolby Atmos. Також власники хвалять ергономічність і невелику вагу пристрою.

Серед недоліків покупці вказують на відсутність зарядного блоку в комплекті поставки. Крім того, через новизну моделі на ринку поки що складно знайти захисне скло та чохли. Якість нічної зйомки користувачі оцінюють як середню, проте денні фото повністю відповідають очікуванням від камери 108 Мп.

Ціна в Україні:

Motorola Moto G77 (8/256 ГБ) — 11 999 грн

