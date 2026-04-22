Найкращий смартфон середнього класу вже тут: представлено Motorola Edge 70 Pro з батареєю 6500 мАг

Motorola показала смартфон Edge 70 Pro, який пропонує збалансовані характеристики з упором на автономність, тонкий корпус і якісний дисплей.

Новинка обіцяє стати одним із найпопулярніших середняків бренду, подробиці повідомляє GSMArena.

Спереду встановлено 6,8-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 144 Гц і вражаючою піковою яскравістю 5200 ніт. Дисплей захищений склом Gorilla Glass 7i, а під ним прихований сканер відбитків пальців.

За продуктивність відповідає передтоповий процесор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, що працює в парі зі швидкою пам'яттю LPDDR5X (до 12 ГБ) і накопичувачем UFS 4.1 (256 ГБ). Незважаючи на невелику товщину корпусу (7,29 мм) і малу вагу (190 г), усередині помістився ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 6500 мАг з підтримкою 90-ватної зарядки.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Система камер містить три фотосенсори по 50 Мп: основний (Sony Lytia 710 з OIS), ширококутний і фронтальний з автофокусом.

Смартфон захищений від води за стандартами IP68/IP69 і сертифікований за військовим стандартом MIL-STD 810H. Задня панель доступна в трьох кольорах Pantone: Lily White, Titan і Tea. З коробки пристрій працює на Android 16 (заявлено 3 роки оновлень ОС).

Ціни Motorola Edge 70 Pro в Індії:

8/256 ГБ — 38 999 рупій (~$415)

12/256 ГБ — 41 999 рупій (~$445)

Оскільки Edge 60 Pro продавався в Україні, Edge 70 Pro напевно теж надходитиме на наш ринок, але терміни поки невідомі.

