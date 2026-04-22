Лучший смартфон среднего класса уже здесь: представлен Motorola Edge 70 Pro с батареей 6500 мАч

Motorola показала смартфон Edge 70 Pro, который предлагает сбалансированные характеристики с упором на автономность, тонкий корпус и качественный дисплей.

Новинка обещает стать одним из самых популярных середняков бренда, подробности сообщает GSMArena.

Спереди установлен 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 5200 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 7i, а под ним скрыт сканер отпечатков пальцев.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

За производительность отвечает предтоповый процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, работающий в паре с быстрой памятью LPDDR5X (до 12 ГБ) и накопителем UFS 4.1 (256 ГБ). Несмотря на небольшую толщину корпуса (7,29 мм) и малый вес (190 г), внутри поместился емкий кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки.

Система камер включает в себя три фотосенсора по 50 Мп: основной (Sony Lytia 710 с OIS), широкоугольный и фронтальный с автофокусом.

Смартфон защищен от воды по стандартам IP68/IP69 и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810H. Задняя панель доступна в трех цветах Pantone: Lily White, Titan и Tea. Из коробки устройство работает на Android 16 (заявлено 3 года обновлений ОС).

Цены Motorola Edge 70 Pro в Индии:

8/256 ГБ — 38 999 рупий (~$415)

12/256 ГБ — 41 999 рупий (~$445)

Поскольку Edge 60 Pro продавался в Украине, Edge 70 Pro наверняка тоже будет поcтупать на наш рынок, но сроки пока неизвестны.

