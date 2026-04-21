Дешевый телефон с топовым AMOLED-дисплеем: какая модель удивила экспертов (фото)

Еще несколько лет назад AMOLED-дисплей был прерогативой смартфонов высшего класса, однако сегодня Motorola Moto G67 5G предлагает эту технологию по очень доступной цене.

Смартфон Motorola Moto G67 5G предлагает один из лучших дисплеев в бюджетном сегменте. Подробнее об этом рассказали эксперты портала Notebookcheck.

Яркость и четкость

Во время HDR-теста дисплей Moto G67 5G продемонстрировал пиковую яркость до 3599 нит, что ставит его на один уровень с более дорогими смартфонами. Экран выглядит ярким и читабельным даже под прямыми солнечными лучами.

Эксперты также отметили насыщенные цвета, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Тесты показали, что Moto G67 5G обеспечивает выше средней точность цветопередачи для своего ценового диапазона.

Частота обновления и разрешение и разрешающая способность

Moto G67 5G предлагает частоту обновления 120 Гц, благодаря чему скроллинг и навигация ощущаются очень плавными. В свою очередь разрешение 1272 x 2772 пикселей обеспечивает четкое отображение текста и картинок.

В издании отметили, что высокая плотность пикселей на Moto G67 5G делает очень четкими даже мелкие детали. Благодаря этому дисплей является комфортным для длительного чтения или работы.

Защита и чувствительность

Экран Moto G67 5G защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Оно обеспечивает устойчивость к царапинам и легким ударам.

Moto G67 5G также будет отличным выбором для тех, кто ценит дисплеи с высокой чувствительностью. По словам экспертов, смартфон продемонстрировал удивительно быструю реакцию на прикосновения.

Цена Motorola Moto G67 — до 200 долларов (около 8 820 грн).

