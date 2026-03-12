Удачный смартфон среднего класса с мощной АКБ: какую модель высоко оценили эксперты (фото)

Vivo представила смартфон V70. Аппарат получил премиальный дизайн, емкий аккумулятор нового типа и отличную селфи-камеру.

Эксперты издания GSMArena провели детальное тестирование новинки. По их словам, телефон предлагает сбалансированный набор функций для тех, кто ищет красивое устройство с хорошей камерой и автономностью.

Яркий дисплей, но с нюансом

Vivo V70 имеет 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2750x1260 пикселей и поддержкой 120 Гц. Компания отказалась от изогнутых краев, что сделало смартфон более практичным. В лабораторных тестах экран показал себя отлично: при ручной настройке яркость достигла 550 нит, а в автоматическом режиме на солнце выдала впечатляющие 1966 нит (и более 2600 нит в пике на маленькой площади). Этого с запасом хватит для комфортного использования даже в яркий день.

Из минусов эксперты отметили работу адаптивной частоты обновления. В режиме "Умная адаптация" телефон часто сбрасывает частоту до 90 Гц, а некоторые игры отказываются работать при 120 Гц даже при принудительном включении этого режима в настройках.

Высокая автономность

Одной из главных фишек смартфона стала новая кремний-углеродная (Si/C) батарея емкостью 6500 мАч. Благодаря ей Vivo V70 продемонстрировал феноменальные результаты в тестах на автономность. Показатель активного использования (Active Use Score) составил 16 часов 52 минуты, обойдя многих конкурентов, включая Samsung Galaxy A56 и Poco X7 Pro. Телефон особенно хорошо показал себя в режиме воспроизведения видео.

Комплектная зарядка на 90 Вт восполняет батарею довольно быстро: за 30 минут — на 59%, а полная зарядка занимает чуть больше часа. Приятным бонусом стала функция обходной зарядки, которая позволяет питать телефон напрямую от сети во время игр, не нагревая и не изнашивая батарею.

Vivo V70 Фото: gsmarena.com

Производительность

В Vivo решили не менять процессор — здесь установлен тот же Snapdragon 7 Gen 4, что и в прошлогодней модели линейки. В бенчмарке AnTuTu (v11) смартфон набирает 1 481 758 баллов. Это достойный результат для среднего класса, но он заметно уступает конкурентам за те же деньги, работающим на флагманских чипах прошлого поколения (например, Galaxy S25 FE выдает более 2,1 млн).

Тем не менее, в реальной жизни, благодаря переходу на более быструю память UFS 4.1 и новой глобальной оболочке OriginOS 6, интерфейс работает плавно. В стресс-тестах центральный процессор не троттлил вообще, хотя графический ускоритель под сильной нагрузкой терял часть производительности.

Камеры

V-серия всегда славилась камерами, и V70 не исключение. Основной 50-Мп сенсор делает отличные снимки днем и ночью с точным балансом белого и широким динамическим диапазоном. 50-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом также хорош, хотя эксперты заметили излишнюю программную резкость при приближении.

50-Мп фронтальная камера с автофокусом считается главной сильной стороной гаджета. Она делает одни из лучших селфи в этом ценовом сегменте. А вот 8-Мп ультраширокоугольная камера выглядит откровенно слабым звеном на фоне остальных модулей — снимки получаются не очень четкими и не лишены цифровых шумов.

Начальная цена Vivo V70 — $515.

Ранее сообщалось, что представлен смартфон с камерой 200 Мп и батареей 7000 мАч. Компания Vivo анонсировала смартфон среднего класса V70 FE.

Также эксперты назвали Vivo V70 достойной альтернативой iPhone 17e и Pixel 10a. Смартфон составит сильную конкуренцию последним бюджетным устройствам Apple и Google.