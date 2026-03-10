Представлен смартфон с камерой 200 Мп и батареей 7000 мАч: сколько стоит Vivo V70 FE (фото)

Компания Vivo анонсировала смартфон среднего класса V70 FE.

Презентация новинки состоялась в Индонезии после нескольких недель инсайдерских утечек, пишет GSMArena.

Смартфон комплектуется 6,83-дюймовым AMOLED-экраном. Разрешение 10-битной матрицы Q10+ составляет 1.5K. Частота обновления дисплея — 120 Гц, пиковая яркость — 1900 нит. Панель поддерживает технологию HDR10+.

За производительность отвечает 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 достигает 12 ГБ. Накопитель UFS 3.1 предлагается в емкостях 256 либо 512 ГБ. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 16 с прошивкой OriginOS 6. В наличии функции на базе искусственного интеллекта, также производитель гарантирует выпуск обновлений безопасности в течение шести лет.

Відео дня

Автономность обеспечивает батарея емкостью 7000 мАч. Поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Цвета Vivo V70 FE Фото: Vivo

Основной блок камер включает в себя главный сенсор на 200 Мп. Модуль оснащен диафрагмой f/1.88 и системой оптической стабилизации изображения (OIS). Вторая задняя камера — 8-мегапиксельный широкоугольный датчик. Рядом расположена фирменная кольцевая подсветка Aura light. Разрешение фронтального модуля составляет 32 Мп.

В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Заявлены поддержка двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, модуль Bluetooth 5.4, GPS и инфракрасный порт.

Доступны три расцветки корпуса: Muse Purple, Ocean Blue и Titanium Silver. Стоимость базовой версии на 8/256 ГБ составляет 380 долларов. Топовая конфигурация на 8/512 ГБ оценена в 435 долларов.

Ранее сообщалось про недорогой смартфон с отличной производительностью. Компания Vivo готовит запуск смартфона Vivo T5x 5G, который станет преемником T4x 5G, представленного в марте 2025 года.

Также Фокус писал, что главный камерофон 2026 года показали в действии. Vivo анонсировала смартфон X300 Ultra на выставке MWC 2026. Новинка обещает стать бескомпромиссным фотофлагманом. Немалое внимание уделили и профессиональной видеосъемке.