Представлено смартфон із камерою 200 Мп і батареєю 7000 мАг: скільки коштує Vivo V70 FE (фото)

Компанія Vivo анонсувала смартфон середнього класу V70 FE.

Презентація новинки відбулася в Індонезії після кількох тижнів інсайдерських витоків, пише GSMArena.

Смартфон комплектується 6,83-дюймовим AMOLED-екраном. Роздільна здатність 10-бітної матриці Q10+ становить 1.5K. Частота оновлення дисплея — 120 Гц, пікова яскравість — 1900 ніт. Панель підтримує технологію HDR10+.

За продуктивність відповідає 4-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Об'єм оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 досягає 12 ГБ. Накопичувач UFS 3.1 пропонується в ємностях 256 або 512 ГБ. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 16 з прошивкою OriginOS 6. У наявності функції на базі штучного інтелекту, також виробник гарантує випуск оновлень безпеки протягом шести років.

Автономність забезпечує батарея ємністю 7000 мАг. Підтримується технологія швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт.

Кольори Vivo V70 FE Фото: Vivo

Основний блок камер містить головний сенсор на 200 Мп. Модуль оснащений діафрагмою f/1.88 і системою оптичної стабілізації зображення (OIS). Друга задня камера — 8-мегапіксельний ширококутний датчик. Поруч розташоване фірмове кільцеве підсвічування Aura light. Роздільна здатність фронтального модуля становить 32 Мп.

В екран інтегровано оптичний сканер відбитків пальців. Корпус захищений від пилу і води за стандартами IP68 і IP69. Заявлені підтримка двох SIM-карт, дводіапазонний Wi-Fi, модуль Bluetooth 5.4, GPS та інфрачервоний порт.

Доступні три забарвлення корпусу: Muse Purple, Ocean Blue і Titanium Silver. Вартість базової версії на 8/256 ГБ становить 380 доларів. Топова конфігурація на 8/512 ГБ оцінена в 435 доларів.

