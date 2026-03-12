Вдалий смартфон середнього класу з ємною АКБ: яку модель високо оцінили експерти (фото)

Vivo представила смартфон V70. Апарат отримав преміальний дизайн, ємний акумулятор нового типу і відмінну селфі-камеру.

Експерти видання GSMArena провели детальне тестування новинки. За їхніми словами, телефон пропонує збалансований набір функцій для тих, хто шукає гарний пристрій з хорошою камерою і автономністю.

Яскравий дисплей, але з нюансом

Vivo V70 має 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2750x1260 пікселів і підтримкою 120 Гц. Компанія відмовилася від вигнутих країв, що зробило смартфон більш практичним. У лабораторних тестах екран показав себе відмінно: при ручному налаштуванні яскравість досягла 550 ніт, а в автоматичному режимі на сонці видала вражаючі 1966 ніт (і понад 2600 ніт у піку на маленькій площі). Цього із запасом вистачить для комфортного використання навіть у яскравий день.

З мінусів експерти відзначили роботу адаптивної частоти оновлення. У режимі "Розумна адаптація" телефон часто скидає частоту до 90 Гц, а деякі ігри відмовляються працювати за 120 Гц навіть за умови примусового ввімкнення цього режиму в налаштуваннях.

Висока автономність

Однією з головних фішок смартфона стала нова кремній-вуглецева (Si/C) батарея ємністю 6500 мАг. Завдяки їй Vivo V70 продемонстрував феноменальні результати в тестах на автономність. Показник активного використання (Active Use Score) склав 16 годин 52 хвилини, обійшовши багатьох конкурентів, включно з Samsung Galaxy A56 і Poco X7 Pro. Телефон особливо добре показав себе в режимі відтворення відео.

Комплектна зарядка на 90 Вт заповнює батарею досить швидко: за 30 хвилин — на 59%, а повна зарядка займає трохи більше години. Приємним бонусом стала функція обхідної зарядки, яка дає змогу живити телефон безпосередньо від мережі під час ігор, не нагріваючи і не зношуючи батарею.

Vivo V70 Фото: gsmarena.com

Продуктивність

У Vivo вирішили не змінювати процесор — тут встановлений той самий Snapdragon 7 Gen 4, що і в торішній моделі лінійки. У бенчмарку AnTuTu (v11) смартфон набирає 1 481 758 балів. Це гідний результат для середнього класу, але він помітно поступається конкурентам за ті ж гроші, які працюють на флагманських чіпах минулого покоління (наприклад, Galaxy S25 FE видає понад 2,1 млн).

Проте, в реальному житті, завдяки переходу на швидшу пам'ять UFS 4.1 і новій глобальній оболонці OriginOS 6, інтерфейс працює плавно. У стрес-тестах центральний процесор не троттлив взагалі, хоча графічний прискорювач під сильним навантаженням втрачав частину продуктивності.

Камери

V-серія завжди славилася камерами, і V70 не виняток. Основний 50-Мп сенсор робить чудові знімки вдень і вночі з точним балансом білого і широким динамічним діапазоном. 50-Мп телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом також гарний, хоча експерти помітили зайву програмну різкість при наближенні.

50-Мп фронтальна камера з автофокусом вважається головною сильною стороною гаджета. Вона робить одні з найкращих селфі в цьому ціновому сегменті. А ось 8-Мп ультраширококутна камера виглядає відверто слабкою ланкою на тлі інших модулів — знімки виходять не дуже чіткими і не позбавлені цифрових шумів.

Початкова ціна Vivo V70 — $515.

Раніше повідомлялося, що представлений смартфон з камерою 200 Мп і батареєю 7000 мАг. Компанія Vivo анонсувала смартфон середнього класу V70 FE.

Також експерти назвали Vivo V70 гідною альтернативою iPhone 17e і Pixel 10a. Смартфон складе сильну конкуренцію останнім бюджетним пристроям Apple і Google.